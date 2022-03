Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Die Fastenzeit ist Gelegenheit mit sich in Berührung zu kommen“ so Erzabt Öxler beim Vortrag in der Kirche in Laimnau. Während des Lockdowns hat er Bücher geschrieben und Lieder komponiert. Das Lied „Komm herein und nimm dir Zeit“ hat er vorgetragen. Manche Menschen leben so: Immer funktionieren, es allen recht machen wollen, gefragt sein, nicht nein sagen können, nach Anerkennung streben. „Ein um sich selbst drehen bis es nicht mehr geht (Egozentrik)“. Als Symbol hat er ein altes Wagenrad dabei. „Es folgt Krankheit, weil der Sinn des Lebens verlorengegangen ist. Wir brauchen Zeit um unsere Mitte wieder mit Liebe und Zärtlichkeit zu füllen, um mit Gott in Kontakt zu kommen, wie bei einem Musikstück, das Rhythmus und Pausen hat“. Er zitierte „Worauf du achtest, das wächst in dir. Wohin ich schaue, da komme ich“. „Was ist ihr Lebensmittelpunkt? Geld, Besitz? Besitz besetzt uns. Wir werden im Alltag ständig animiert zu haben. Dann sei man ein glücklicher Mensch. Wir werden dabei zum Affen gemacht. Viele meinen alles selber machen zu können, statt darauf zu vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Eine gesunde Mitte ist wie eine Gitarrensaite, die in einer guten Mitte gespannt ist, nicht zu locker und nicht überspannt“ so Öxler. „Um was dreht sich das Rad meines Lebens? Höher, schneller, weiter“ lautet das Motto unserer Gesellschaft: Arbeit und Erfolg. Erfolg ist kein Name Gottes, hat nichts mit Lebenssinn zu tun. Wer regiert bei mir? Gott oder ich, oder lasse ich mich führen. Er zitierte Mark Twain: „Als sie das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten sie ihre Anstrengung.“ Nur funktionieren und perfekt sein, das sei manchem wichtig. Lebenserfolg hat nichts mit Lebenssinn zu tun. Manche haben auch negative Gedanken? Er warnte „Gedanken werden Worte“. Er empfahl abends für drei schöne Tagesereignisse zu danken. „Eine gesunde Mitte haben heißt: Jesus ist unser Mittler. Je näher wir Gott kommen, desto näher komme ich den Menschen. So wie ich mit Menschen umgehe, so gehe ich mit Gott um. Ein frommer Mensch ist geerdet und gehimmelt. Nur geerdet, fragen was kommt noch, nur gehimmelt ist hosanna mäßig abgehoben.“ Bezogen auf einen Staubsauger, der immer wieder geleert wird, empfahl er die Beichte als Weg loszulassen um inneren Frieden zu finden. Für sein Hilfsprojekt in Tansania, das er am Ende des Vortrages vorstellte, konnten die Besucher spenden.