Vortrag in Tettnang handelt von heilsamen Wickel und Auflagen

„Heilsame Wickel und Auflagen richtig anwenden“: In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der Landfrauen laden die Kreislandfrauen Tettnang alle Interessierten am Donnerstag, 17. November, ab 14.30 Uhr ins Haus der Landwirtschaft in Tettnang-Siggenweiler ein.

Wickel und Auflagen sind laut Ankündigung altbewährte, natürliche Heilmethoden und gehörten früher zur traditionellen Krankenpflege. Sie unterstützen den Körper im Umgang mit seiner Krankheit und lindern Schmerzen. Sie können für Entspannung und Erholung sorgen und auch bei Rücken – und Gelenkbeschwerden Linderung verschaffen.

Referentin Irene Bänsch hat mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Krankenpflege. Sie ist Dozentin an Krankenpflegeschulen und hat eine Vielzahl an Ausbildungen in natürlichen Heilmethoden. Bänsch erklärt, wie Wickel und Auflagen richtig angewendet werden und wie sie wirken.

Der Vortrag dauert etwa zwei Stunden, die Teilnahme kostet fünf Euro. Um Anmeldung bis Montag 14. November, bei Annemarie Bachmann, Telefon 07542 / 980789, oder per E-Mail an annemarie-bachmann@web.de wird gebeten.