Vortrag: Energiewende und Naturschutz – ein Widerspruch?

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Klimaneutral 2040: Vom Wissen zum Handeln“, die der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit der Elektronikschule Tettnang und der Bodensee-Stiftung organisiert hat, soll es beim nächsten Vortrag darum gehen, wie sich die Energiewende mit dem Naturschutz vereinbaren lässt.

Dimitri Vedel von der Bodensee-Stiftung wird am Donnerstag, 23. Juni, erläutern, wie eine nachhaltige Energiewende im Zusammenspiel mit den Anliegen des Naturschutzes gelingen kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Elektronikschule Tettnang, der Eintritt ist frei, eine vorherige Reservierung ist nicht erforderlich.

Europa und Deutschland seien auf dem Weg, sich durch den Ausbau erneuerbarer Energien von Gas, Öl und Kohle unabhängiger zu machen, heißt es in der Ankündigung. Der Krieg in der Ukraine habe die Notwendigkeit einer unabhängigeren Energieversorgung vor Augen geführt. Zudem beschleunige sich die Klimakrise immer weiter, wie der letzte Sachstandsbericht des IPCC gezeigt habe. Dass es im Zuge einer Energiewende auch zu Konflikten mit dem Naturschutz kommen kann, habe sich in den letzten Jahren schon gezeigt.

Im Rahmen der Vortragsreihe ist noch ein weiterer Vortrag geplant: Am Donnerstag, 14. Juli, informiert Bene Müller, Vorstand der Solarkomplex AG, zum Thema „Wärmenetze: Wesentlicher Baustein der Energiewende“. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr in der Aula der Elektronikschule in Tettnang.