Vorstandssitzung der CDU

Fast vollzählig konnte Tettnangs neuer CDU-Vorsitzender Daniel Funke sein Team zur konstituierenden Vorstandssitzung am Dienstagabend im „Culinarium“ begrüßen. Wie der Ortsverband mitteilt, wurde zu Beginn die interne Aufgabenverteilung besprochen, die im Rahmen einer Klausurtagung, bei der dann auch inhaltliche Schwerpunkte gebildet werden sollen, vertieft diskutiert werden soll.

Danach ging es um die Planung der Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag des Ortsverbands in diesem Sommer.

Zum Schluss berichteten noch die anwesenden Ortschafts- und Stadträte von den aktuellen Themen in den Gremien. Vorstandsmitglied Thomas Maier forderte in diesem Zusammenhang: „Ich fände es besser, wenn man an der Kreuzung Lindauer Straße/Schäferhof/Oberhof für das vom Regierungspräsidium Tübingen in Aussicht gestellte Geld für eine Ampelregelung stattdessen in einen provisorischen Kreisverkehr investieren würde. Ein Provisorium wäre nicht teurer als Ampeln und könnte auch mehrere Jahre bestehen bleiben.“

Das CDU-Vorstandsteam hielt dies für einen praktikablen Vorschlag und wird auf die Stadtverwaltung zugehen, um weitere Informationen zu erhalten.