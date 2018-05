Vorleserin zieht mit fiktiver Geschichte Ehrenamtliche in den Bann

„Sich auf die Stimmung einlassen, zur Ruhe kommen“, hat Bürgermeister Bruno Walter den Dankeschön-Abend eröffnet. Die Hauskapelle im Haus St. Johann der Liebenau Lebenswert Alter in Tettnang war bis auf den letzten Platz besetzt.

Besonders freute sich der Bürgermeister, dass sich auch Jugendliche ehrenamtlich im St. Johann engagieren. Bei seiner pflegebedürftigen Mutter habe Walter selbst erlebt, was es bedeute, die gewohnte Umgebung zu verlassen und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Da sei es wichtig, Menschen zu erleben, die durch ihr Dasein und Mitgehen diesen Schritt erleichtern und helfen, die Unsicherheit zu überwinden. Haupt- und Ehrenamtliche würden mit ihren Fähigkeiten dem Haus St. Johann sein unverwechselbares Gesicht geben.

S`Chörle singt für Helfer

Brigitte Butscher ist eine der Ehrenamtlichen. Seit über 25 Jahren liest Butscher den Bewohnern wöchentlich einmal Geschichten vor.

Am Dankeschön-Abend las Birgit Butscher den Ehrenamtlichen aus ihrem großen Repertoire vor, wie in dem Bericht vom Haus St. Johann steht. Die ehrenamtliche Vorleserin zog mit Fritz Pleitgens fiktiver Erzählung von dem Alptraum eines Ministers, der für den verkaufsoffenen Sonntag zuständig ist, die Zuhörer in den Bann. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von den fünf Sängerinnen, die sich zum „S`Chörle“ unter Leitung von Ursula Kroll zusammengefunden haben. Ihre beschwingten Lieder von Freude und Frieden zogen die Zuhörer in den Bann. Zum Schluss sangen alle gemeinsam den irischen Reisesegen. Anschließend gab es ein festliches Abendessen und die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter konnten sich noch rege austauschen, wie der Bericht endet.

So ging Bürgermeister Bruno Walters Wunsch für den Abend auf: „Kommen Sie mit den Menschen, die sich im St. Johann engagieren, ins Gespräch.“