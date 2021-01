Vorfahrt auf der Landesstraße zwischen Tettnang und Neukirch missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Mittwoch gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Tettnang und Neukirch entstanden. Ein 24-jähriger VW-Fahrer fuhr bei schneebedeckter Fahrbahn von der Kreisstraße aus Richtung Obereisenbach kommend nach rechts in die Wangener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer aus Richtung Tannau kommenden 42-jährigen Fiat-Fahrerin. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen jeweils etwa 4000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.