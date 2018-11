Vorbild Hiltensweiler: Dorfladen steht im Fokus

Was braucht es, um den eigenen Dorfladen und Dorftreff aufzuziehen? Dieser Frage sind 17 Bürger aus dem badischen Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) am Samstag in Hiltensweiler auf den Grund gegangen.

In Wagenstadt, dem größten Ortsteil von Herbolzheim, hat die ZG Raiffeisen angekündigt, ihren Markt zu schließen. Auf der Suche nach einer Nachfolgelösung kam schließlich auch ein Dorftreff oder sogar ein Dorfladen ins Gespräch, so Gemeinderätin Doris Daute (SPD).

Stefan Wortmann, Geschäftsführer des Dorfladens und Dorftreffs (D&D) war Mitte Oktober zu Gast bei einer Bürgerversammlung im nördlichen Breisgau und hat dort für das Projekt D&D geworben. Jetzt waren die Interessierten vor Ort. „Das ist eine tolle Einrichtung mit viel Engagement“, sagt Doris Daute. Überrascht hat sie, dass es durchaus möglich sei, eine Nahversorgung anzubieten, obwohl es in wenigen Kilometern Entfernung einen Lebensmittelmarkt gebe. Andreas Marx, Projektleiter des Dorftreffs Wagenstadt äußert sich ähnlich. „Die Kombination aus Basisversorgung und Dorftreff hat uns begeistert.“ Nun sollen noch Projekte in der näheren Umgebung besucht werden. Außerdem müsse noch über die Nutzung des ehemaligen Raiffeisenmarktes verhandelt werden, so Marx. Als Gesprächspartner für die Besuchergruppe in Hiltensweiler waren auch Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter, Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele und die beiden Stadträte Hans Schöpf und Kajo Aicher im D&D. Sie berichteten, wie entsprechende politische Unterstützung das bürgerschaftliche Projekt mit ermöglicht hat.