Voralberger Band bringt Rock’n’Roll nach Tettnang

Rock’n’Roll aus verschiedenen Jahrzehnten – das bietet die vierköpfige Band Southmade aus Vorarlberg an Gitarre, Klavier, Bass und Drums. Die Band absolvierte bereits viele Auftritte in ausgewählten Clubs, Messehallen sowie auf Open-Air Bühnen und in Rundfunk und TV, so heißt es in der Pressemitteilung.

Die Musiker spielen Songs von Carl Perkins, Gene Vincent, Johnny Cash bis hin zum King of Rock’n’Roll Elvis Presley und eine Vielzahl von Eigenkompositionen. Neben Rock’n’Roll vertreten sie auch die Genres Country, Blues und Evergreens. Am Samstag, 24. Juli, sind Sänger Jon Burrows, Gerry P. an der Gitarre, Ralf Benzkirch mit Kontrabass und Bass und Kai Pilz am Bass und den Drums in Tettnang auf dem BayWa-Parkplatz zu sehen. Beginn ist 20 Uhr, Einlass um 18 Uhr.