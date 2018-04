Vor 50 Jahren sollte eine „Blaue Zone“ Dauerparker aus Tettnang vertreiben

Wer, wo und wie lange in der Tettnanger Innenstadt parken darf, das hat offenbar schon einige Jahre die Menschen in der Stadt beschäftigt. Das Problem zieht sich durch die Jahrzehnte – mal mehr, mal weniger dramatisch und bis heute. 1968 glaubte der Gemeinderat eine Lösung gegen Dauerparker gefunden zu haben: Die Ausgabe von 20 000 Parkscheiben.

Der Handel- und Gewerbeverein war laut eines Zeitungsberichts vom 5. April 1968 die treibende Kraft hinter der Veränderung, die vor 50 Jahren im Gemeinderat beschlossen wurde. Vorgestellt hat sie der Vorsitzende der Gewerbevereinigung, Kaufmann Fritz Layer. Durch die Einführung von sogenannten Blauen Zonen ab September sollte Dauerparkern der Kampf angesagt werden. Diese sollten zukünftig entlang der Schloß- oder Grabenstraße parken, Hauptsache nicht im Zentrum.

In der Montfortstraße, der Karlstraße, auf dem Kronenplatz sowie dem Platz zwischen „Blumengeschäft und Bärenapotheke“ sollten Autofahrer zukünftig nur noch 90 Minuten parken dürfen – in blau markierten Bereichen. Dauerparker sollten auf diese Weise aus der Stadt verbannt werden, wie es heißt. Während Polizeiobermeister Allgaier das Vorhaben voll unterstützte, hatte Bürgermeister Gnädinger wohl Bedenken. Die Parkscheiben, die in Geschäften zum Kauf angeboten werden sollten, seien nur ein Notbehelf, meinte er. Er wünschte sich breitere Straßen und mehr Parkplätze als bessere Lösung.

Vor einem scheute man sich aber ganz bewusst: Der Einführung von Parkuhren. Dies wollte man vermeiden, heißt es in dem Artikel, „weil man ... die Leute durch diese Pfennigfuchser am Straßenrand eher vertreibt als in die Stadt lockt.“

Auch heute noch klagen Händler

Heute, 50 Jahre später, hat sich die Situation kaum verändert - wenngleich auch die Vorzeichen andere sind. In der Karlstraße gebe es nach der Straßensanierung zu wenig Parkplätze, klagen zumindest einige Händler, und entlang der Karl- und Montfortstraße rufen seit 1993 Parkscheinautomaten zum Bezahlen auf. Das Parkhaus in der Stadt wurde 1985 errichtet.

Zwei Vollzugsbedienstete der Gemeinde sind außerdem immer zwischen Montag und Samstag unterwegs, um den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. 90 bis 100 Verstöße notieren sie durchschnittlich pro Woche. Im Monat sind es etwa 400, sagt die Stadtverwaltung.

Ab dem 1. September 1968 sollte die Blaue Zone eingeführt werden. Auch Jahrzehnte später versucht man der Lage Herr zu werden und die verschiedenen Interessen abzuwägen Letztmalig wurde das Parkkonzept 2013 überarbeitet, so Judith Maier von der Stadt. Zur Zeit arbeite die Verwaltung außerdem an einem neuen Konzept. Darin sollen verstärkt die verschiedensten Interessengruppen wie Anwohnerparken sowie Parkplätze für Beschäftigte oder öffentliche Einrichtungen berücksichtigt werden. Auch Parkflächen für Fahrräder und in Bezug auf E-Mobilität würden dabei stärker in den Fokus gerückt werden, so Maier.

In der Innenstadt hat die Kommune derzeit etwa 120 Parkplätze an Anwohner vermietet, erklärt sie. „Ob darüber hinaus in Zukunft weitere Parkflächen zur Verfügung gestellt werden können, das ist auch Bestandteil des neuen Parkraumkonzeptes“, so Maier.

Insgesamt stehen laut Stadtverwaltung im engsten innerstädtischen Bereich rund 600 Parkplätze zur Verfügung. Unter anderem 65 Stellplätze an der Albert-Schweitzer-Straße, 89 Parkplätze im Parkhaus, 70 Stellplätze an der Lindauer/Wangener-Straße, sowie 75 Stellplätze an der Schützenstraße. Blaue Markierungen gibt es heute jedenfalls nicht mehr. Die Parkraumdiskussion schon.