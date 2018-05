Vor 50 Jahren gratulierte sogar der Papst: Jetzt feiert Kolping Tettnang das 150. Jubiläum

Ihr 150-jähriges Jubiläum wird die Kolpingsfamilie Tettnang am Wochenende, 9. und 10. Juni, gebührend auf dem Bärenplatz und rund um die St. Gallus-Kirche feiern. Vor 50 Jahren stand das 100-Jährige an. Da gab es sogar einen ganz besonderen Gruß aus dem Vatikan.

Papst Paul VI. hatte am 5. Mai 1968 extra für die feiernde Kolpingsfamilie ein Telegramm nach Tettnang geschickt. „Der Heilige Vater (...) übermittelte der Kolpingsfamilie Tettnang beste Glückwünsche und erteilte von Herzen den erbetenen Segen“, heißt es in der Berichterstattung von damals. „Ein Zeichen so persönlicher Huld von höchster kirchlicher Stelle ist schließlich keine Alltäglichkeit“, wurde das Telegramm damals gelobt.

Fußballturnier zum 100.

Die Stimmung bei der großen Veranstaltung scheint hervorragend gewesen zu sein. Einzig der Regen beim Festumzug hat die Stimmung wohl leicht getrübt. 51 Kolpingsfamilien aus der Schweiz, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg haben gemeinsam mit den Tettnangern gefeiert. Staatssekretär Eduard Adorno forderte in seinem Vortrag im Kolpinghaus „Solidarität und die Kraft aller“. Nur so könne die Zukunft gemeistert werden. Demokratie gelte es mitzugestalten und nicht nur zu dulden oder „eben so mitzumachen“. Demokratie sei außerdem nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten verbunden. Zuvor hatte eine Fußball-Auswahl von Kolping Tettnang ein Turnier auf dem Sportplatz bestritten. Bei den drei aufeinanderfolgenden Spielen trat unter anderem auch Bürgermeister Gnädinger samt Gemeinderat und Verwaltung an und eine Elf aus bekannten Tettnangern.

50 Jahre später will die Kolpingsfamilie nun erneut groß feiern. Am Samstag, 9. Juni, startet das bunte Programm auf dem Bärenplatz, zu dem die Kolpingsfamilie auch die Bevölkerung Tettnangs herzlich einlädt. Ein Telegramm des aktuellen Papstes ist noch nicht angekündigt, aber dafür feierliche Reden und viel Unterhaltung. Ab 18 Uhr sind musikalische Auftritte, Festvorträge, moderierte Gespräche sowie eine Theateraufführung geplant. Ein Jubiläumsfilm sowie eine Bilderschau am Torschloss runden das Programm ab. Bei schlechter Witterung findet die Feier im Gemeindezentrum St. Gallus statt.

Festgottesdienst mit Bundespräses Holtkotte

Am Sonntag, 10. Juni, geht es in der St. Gallus-Kirche um 10 Uhr beim Festgottesdienst mit dem Bundespräses des Kolpingwerks, Josef Holtkotte, weiter. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst unter anderem von den Sängern des Kolpingchors Laupheim. Im Anschluss lädt die Kolpingsfamilie Tettnang zu einem Stehempfang im Gemeindezentrum St. Gallus ein. Flankiert werden beide Jubiläumstage vom Infomobil der Kolping Roadshow zum Thema „Integration von Geflüchteten“. Es hält Angebote für jede Altersgruppe bereit, von Mitmachaktionen bis hin zu Multimediaelementen.

Der Jubiläumsfilm wird einige Überraschungen bergen, verspricht Berthold Messmer. Er hat für das Projekt mit vielen Zeitzeugen Videointerviews geführt und dabei aufsehenerregende Geschichten erfahren. Etwa von dem Paar, das sich durch Kolping kennengelernt hat und jetzt schon seit 50 Jahren verheiratet ist.