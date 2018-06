Von Vivaldi bis „Game of Thrones“

Das gemeinsame Kammerorchester des Montfort-Gymnasiums und der Musikschule lädt für Montag, 2.Juli, um 20 Uhr zu seinem traditionellen Orchesterkonzert in den Rittersaal im neuen Schloss ein.

Das Programm spannt einen Bogen von verschiedenen Concerti aus dem Barock bis hin zu Filmmusik-Arrangements, heißt es in der Ankündigung. Eröffnet wird das Konzert mit Concerti von Evaristo Dall´Abaco, Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi. Anjulie Hartrampf ist Solistin in Bachs Violinkonzert a-Moll. Mit Carl Stamitz Quartetto Concertante G-Dur steht eine Komposition der Vorklassik im Zentrum des Programms. Im letzten Teil des Programms dominieren Werke der leichteren Muse. Nach Johanns Strauß` Polka „Unter Donner und Blitz“ folgen mit „Game of Thrones“ und „Fluch der Karibik“ zwei Filmmusik-Arrangements. Das Konzert steht unter der Leitung von Joachim Trost. Der Eintritt ist frei.