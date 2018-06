Von Seiltänzern und Fakiren: Vorhang auf für den Zirkus Makkaroni

„Manege frei!“ hat es vergangene Woche wieder einmal beim Zirkus Makkaroni der Grundschule Manzenberg geheißen. Seit Jahren präsentieren die Kinder der Zirkus-AG zum Schuljahresende ihr Können vor großem Publikum.

Dieses Jahr jedoch war alles anders: Initiiert von der pädagogischen Assistentin Sabine Braunger und den Mitarbeitern Louisa Dannecker, Tobias Beck und Maike Selbmann, die im Moment ihr freiwilliges soziales Jahr an der Manzenberg-Grundschule leisten, sollten in einem von langer Hand geplanten Projekttag alle Grundschüler die Gelegenheit bekommen, aktiv Zirkusluft zu schnuppern. Da die Stadthalle aktuell nicht zur Verfügung steht, entstand die Idee, stattdessen die Mehrzweckhalle in Obereisenbach zum Zirkuszelt umzufunktionieren. Dank der Gastfreundschaft des Obereisenbacher Schulleiters Anton Roth konnten auch Räumlichkeiten in und um die Schule für den Projekttag genutzt werden.

Akrobatik in der Luft

Früh am Morgen ging es mit Bussen vom Manzenberg Richtung Obereisenbach los. Im Vorfeld hatten die Kinder bereits ein Angebot rund um den Zirkus gewählt und konnten sich nach einer kurzen Begrüßung durch Rektor Eugen Weber gleich mit ihren Betreuern in die entsprechenden Räume aufmachen, um dort zu starten. Bei den Zirkuskünsten gab es Akrobatik in der Luft und am Boden, Tanz, Fakire, Tierdressur, Jonglage, Trampolin und Clowns auf Einrädern und Walzen.

Außerdem wurde in der Zirkusküche gekocht und gebacken. Einige Gruppen setzten das Thema handwerklich-kreativ um; so wurden Wurfspiele gebastelt, Tiermasken gestaltet oder Collagen nach dem Motto „Zirkus bei Picasso“ geklebt. Alle Kinder waren den ganzen Morgen mit Freude und großem Eifer bei der Sache, unterstützt durch ihre Lehrer, Betreuer und begleitet von professionellen Zirkuskünstlern der Zirkusakademie.

Nach der Mittagspause stand dann schon die Generalprobe auf dem Programm, denn das am Morgen Erlernte und Geprobte sollte den geladenen Eltern und Geschwistern noch am gleichen Nachmittag in einer Zirkusaufführung präsentiert werden. Während die Probe lief, herrschte auch hinter den Kulissen geschäftiges Treiben: Es wurden Eintrittskarten vorbereitet, Zirkuswimpel bemalt und Popcorn zubereitet, das später in eigens dafür gebastelten Bauchläden dem Publikum feilgeboten wurde.

Tosender Beifall

Die Nervosität kurz vor dem Auftritt war groß und dann hieß es auch schon „Hereinspaziert in unser Zirkuszelt!“ Mit diesem Lied begrüßten alle Grundschüler freudig strahlend die zahlreichen Besucher. Danach folgte ein buntes Zirkusprogramm, unterhaltsam moderiert von Sabine Braunger, vielfältig und abwechslungsreich, das mit seinem reibungslosen Ablauf so manchen Zuschauer angesichts der kurzen Probezeit in Staunen versetzte und am Ende mit tosendem Beifall belohnt wurde. (yz)