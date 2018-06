Von Lädinen und Segnern, „Kohlefressern“ und Schleppkähnen

Seit die Ufer des Bodensees bewohnt sind, wird das Gewässer von Booten, Kähnen oder Schiffen befahren. Das erfuhren die rund 70 Besucher eines bebilderten Vortrags, zu dem der Förderkreis Heimatkunde in die Volksbank Tettnang geladen hatte. Der Stadtarchivar von Friedrichshafen, Jürgen Oellers, spannte dabei einen historischen Bogen von den vorgeschichtlichen Einbäumen bis zum Ende des Bahntrajektverkehrs 1976.

Aufgrund der schlechten Wege und Straßen bis ins 19. Jahrhundert war die Bedeutung des Güter- und Personenverkehrs auf dem Wasser jahrhundertelang von entscheidender Bedeutung. Flache Lastschiffe mit Rechtecksegeln, die Lädinen, und ihre kleineren Schwestern, die Segner, bestimmten das Bild der Bodenseeschifffahrt vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Die Dampfschifffahrt läutete 1818 der Konstanzer Spinnereibesitzer Johann Caspar Bodmer mit seiner „Stephanie“ ein. Sein Pech war, das die Ehrengäste bei der Jungfernfahrt wegen dem Ausfall der viel zu schwachen Maschine nach Hause rudern mussten. Der Spott der Zeitgenossen war ihm sicher, nannten sie doch sein Schiff fortan „Steh-fahr-nie“. Sechs Jahre später überzeugte der Stuttgarter Verleger Cotta, angeregt durch den amerikanischen Konsul Church, den Württembergischen König Wilhelm I. zur Gründung einer Dampfschifffahrtsgesellschaft am See. Am 10. November 1824 wurde das erste, auf den Namen „Wilhelm" getaufte Schiff in Dienst gestellt. Der hohe Schornstein schützte den Holzrumpf des Schiffes zwar vor dem Funkenflug, konnte aber nicht verhindern, dass dadurch in Überlingen ein seenahes Haus Feuer fing und abbrannte.

Eindrucksvolle Bilder zeigte Oellers von den „Kohlefressern“, riesigen Fährschiffen, die ab 1869 die Eisenbahnwagen über den See transportierten. Bis zum Ersten Weltkrieg gab es sechs verschiedene Trajektrouten über den See. Der Kohleverbrauch war immens. Durch den Einsatz von Schleppkähnen, die von Passagierschiffen gezogen wurden, erprobte man wirtschaftlichere Lösungen. Doch das Manövrieren im Hafen war problematisch und führte zu manchem Unfall.

Im Jahr 1928 fuhr schließlich die erste Motorfähre zwischen Konstanz und Meersburg – und damit brach die (vorerst) letzte Epoche der Antriebstechnik für Bodenseeschiffe an.

Zwar konnte Oellers bei seinem beeindruckenden und kurzweiligen Vortrag nicht auf alle Fassetten der Bodenseeschifffahrt eingehen, aber der anschließende Umtrunk, zu dem die Volksbank geladen hatte, bot gute Gelegenheit zur Beantwortung weiterer Fragen und angeregten Unterhaltung.