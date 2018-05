Von Kehraus bis Schlemmerfrühstück

Mit der Namensänderung Heim Pfingstweid in Diakonie Pfingstweid im Jahr 2013 hat sich auch der Heimbeirat in Pfingstweidrat umbenannt. Die gewählten sieben Personen aus dem Kreis von rund 200 Bewohnern treffen sich einmal im Monat, um Anregungen und Wünsche aufzunehmen und zu diskutieren.

Lösungsvorschläge werden anschließend mit der Leitung besprochen und nach Möglichkeit zeitnah, heißt es in der Pressemitteilung der Diakonie Pfingstweid, in der über den Beirat berichtet wird. So sei der Pfingstweidrat federführend in der Organisation und Durchführung des alljährlichen Kehraus, Tanz in den Mai, St. Martin mit Fasnetseröffnung und Schlemmerfrühstück. Das Team sorgt für die Verpflegung und das Programm, agiert beispielsweise als DJ. Das Schlemmerfrühstück erfreut sich allergrößter Beliebtheit, hier werden Köstlichkeiten für rund 90 Personen serviert.

Am Ende jeder Sitzung werden Geburtstagskarten gebastelt und verschickt, was von den Bewohnern als nette Geste gesehen wird und als unerlässlich gilt. Momentan überlegt der Pfingstweidrat, eine regelmäßige Sprechstunde einzuführen in der die Bewohnern persönlich ihr Anliegen vorbringen können.