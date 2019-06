Von Handarbeit, Segelfliegern und der Russlandferne

Das kleine Heimatmuseum in Haslach in der ehemaligen Katholischen Volksschule (Engelitzer Straße) hat am 26. Mai die Pforten geöffnet, und viele Besucher haben die Sammlung aus der Dorfgeschichte bestaunt. Das berichtet die Heimatpflege aus Haslach in einer Mitteilung.

In den ehemaligen Räumen der Unter- und Oberklasse konnten die Besucher alte Handarbeiten und Gerätschaften dazu begutachten. Viele Handarbeiten wurden im Original in dieser Schule von ehemaligen Schülern hergestellt und reichen zurück bis in die Zeit um etwa 1920, heißt es im Bericht weiter. Aber auch andere Themen, wie eine Konstruktionszeichnung eines Segelfliegers aus den 30-er Jahren, eine Rechnung der ehemaligen Brauerei Hofer an die französische Militärverwaltung anno 1945, und weitere Dinge fanden bei den rund 60 Besuchern Anklang. Das Hauptthema der Familie Tschanau sei für die Besucher ein Anziehungspunkt gewesen, heißt es weiter. Lange hielten sich diese an den Schriftstücken der Söhne auf, die sie von weiter Russlandferne nach Hause sandten und immer die Hoffnung „Wiedersehen“ notierten. Fantastisch seien auch die Sprüche und Verhaltensweisen von damals, die ältere Besucher, in der Regel aus der ehemaligen Landwirtschaft, beim Besuch von sich gaben und erzählten. Diese wurden sogleich notiert und ebenfalls gesammelt.

Die Heimatpflege in Haslach sammelt nämlich nicht nur Utensilien, sondern eben auch tolle Sprüche – wie ein älterer ehemaliger Landwirt erzählte: „Mein Opa musste beim Melken, damals natürlich noch von Hand, immer ein ,Gsetzle’ vom Rosenkranz beten. Das tat er ungern und es war ihm zu langweilig, und an die Hilfe des Gebets glaubte er auch nicht recht. Deshalb hat sich sein ständiger Spruch zu diesem Thema über Generationen erhalten: ,Hoffentlich erfindet die gscheite Leit’ bald a Gsetzlesmaschin.’“ Diese Maschine kam nicht auf den Hof, aber bald war die Melkmaschine da, heißt es in dem Bericht der Heimatpflege weiter.

Erfreulich war es, dass auch immer wieder Besucher aus den Nachbargemeinden Amtzell und Neukirch begrüßt werden konnten, heißt es im Bericht abschließend.