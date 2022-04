Von den Leidenschaften der Grafen Montfort

Ein beschwipster Weingott, ein musikalischer Hirtengott und der heldenhafte Herkules: Der Götterreigen im Neuen Schloss Tettnang ist imposant. Und passt hervorragend zum Themenjahr 2022: Mit „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ präsentieren die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in diesem Jahr ausgewählte Monumente. Das Neue Schloss Tettnang ist dabei: als Ort illustrer Figuren und himmlischer Musik.

Im Neuen Schloss Tettnang haben mehrere Generationen der Grafen von Montfort sich selbst ein Denkmal gesetzt in der Kunst, die sie schaffen ließen und kauften. Dass ihr unbedingtes Geltungsbedürfnis die Familie mehrmals fast in den Ruin trieb, ist das Glück heutiger Gäste: Leidenschaft und die Lust am Schönen schufen große Werke. Das Neue Schloss birgt Höhepunkte des oberschwäbischen Barocks, die es gilt, anlässlich des Themenjahrs neu zu entdecken, heißt es in einer Vorschau auf das Themenjahr. Die Freude an der antiken Götterwelt und die Sinnlichkeit der Musik werden ins pralle Leben gerufen durch Bilder, Skulpturen und Stuckwerk.

Die Grafen von Montfort feierten gerne – sich selbst und die Sinnesfreuden. Ihre luxuriösen Feste standen ganz im Zeichen der antiken Götter. Dem Halbgott Herkules eiferten sie in seinem Mut und seiner Entschlossenheit nach. Er ist im majestätischen Deckengemälde des Festsaals, dem Bacchussaal, verewigt. Benannt ist dieser nach der fülligen Figur des römischen Weingottes, der – schon leicht beschwipst – auf seinem Weinfass reitet. Dass dieses eigentlich ein Ofen ist, entspringt der Lust der Zeit an Täuschung – eine originelle Idee des Barock.

Das Spiel mit der Illusion zeigt sich auch im Vagantenkabinett, wo sich unter den Bildern von fahrendem Volk auch ein Porträt von Graf Franz Xaver findet: Er spielt die Laute. Es ist die Musik, die den Montforter Grafen größte Lust bereitete und von der sich Spuren im ganzen Schloss finden. Das Audienzzimmer des Grafen ist geschmückt mit musizierenden Putten. Im Grünen Kabinett meinen Gäste, zarte Töne zu hören: eine Figur des Hirtengottes Pan bläst in seine Flöte.

Die Freude an der Sinnlichkeit des antiken Götterreigens sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schlossbewohner im Alltag gut katholisch waren. In der Schlosskapelle feierten die Grafen ihre Hingebung zum christlichen Gott. Als Lob erklang hier himmlische Musik: König David aus dem Alten Testament zupft als Stuckfigur die Harfe.

Überall in Baden-Württemberg erschließen Sonderführungen und Veranstaltungen „Liebe, Lust und Leidenschaft“ in den teilnehmenden Monumenten. Im Neuen Schloss Tettnang gibt es Führungen und Programm, bei denen sich die Passionen der Montforter Grafen entdecken lassen. „Angelika Kauffmann und die Liebe“ unter diesem Titel können Interessierte bei einem Kaffeeklatsch mehr über die erfolgreiche Künstlerin erfahren – und Kuchen aus dem historischen Kochbuch der Montforts probieren. Termine sind der 15. Mai und der 28. August. Die Museumspädagogin Helga Müller-Schnepper lässt Gäste am Sonntag, 10. Juli, und am Sonntag, 4. September, ab 14.30 Uhr „den Duft einer Epoche“ schnuppern – es geht um „Hygiene und Erotik im Barock“.

Darüber hinaus stehen passend zum Themenjahr zwei Literaturerlebnisse auf dem Programm des Neuen Schlosses: Im Sommer findet in Kooperation mit der Stadtbücherei Tettnang ein Lyrik-Wettbewerb für Kinder im Schulalter statt. Ab dem 3. Juni können Gedichte über „das wärmste und schönste Bauchgefühl“ eingereicht werden. Für Erwachsene liest die Schauspielerin und Künstlerin Barbara Stoll erotische Literatur am 21. Oktober im Bacchussaal.