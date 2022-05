Von den historischen Irrtümern des Tettnanger Schlosses

Die Themenführung „Exotik“ im Neuen Schloss Tettnang wird dort am Sonntag, 22. Mai, um 15.30 Uhr angeboten. Der Rundgang deckt auf unterhaltsame Weise historische Irrtümer auf, die im Neuen Schloss Tettnang zu finden sind, heißt es in einer Pressemitteilung: War das Vagantenleben wirklich exotisch und nachahmenswert? Weshalb galt China als gelobtes Land? Warum steht ein Nashorn auf der Festtafel der Grafen und wozu diente das Holländische Kabinett, übrigens das südlichste in ganz Deutschland? Treffpunkt zur Führung ist an der Museumskasse, 1. OG, Südflügel, Neues Schloss, Montfortplatz 1, Tettnang. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro. Weitere Information bei der Tourist Information Tettnang, Telefon 07542/510500, oder per E-Mailanfrage an tourist-info@tettnang.de.