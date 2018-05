Von Bildern in einer anderen Sprache

Mit dem von Gemeindereferentin Anna Ruess von der St. Gallusgemeinde gestalteten Abend unter dem Thema „Alles ist Wonne an dir“ ist am Montagabend die ökumenische Bibelwoche zum Hohelied der Liebe zu Ende gegangen.

Noch einmal haben sich Mitglieder der katholischen und evangelischen Gemeinde im Martin-Luther-Haus versammelt, im Stuhlkreis rund um eine Mitte mit aufgeschlagener Bibel und brennender Kerze. Noch einmal stand das alttestamentarische Hohelied im Mittelpunkt. Nach Abenden, die nach der dort besungenen Liebe zwischen Mann und Frau, nach Erfahrungen mit der Zweisamkeit fragten, ging es diesmal um die Frage, was uns heutige Menschen am Hohelied berührt: Was finden wir daran schön und womit können wir nichts anfangen, was weckt gar unseren Widerspruch?

Vergleiche sind befremdlich

Ein Bild von Chagall zum Hohen Lied war der Einstieg, es folgten ausgewählte Verse, „Liebesbriefe“ an den Geliebten oder die Geliebte, etwa um 300 vor Christus verfasst. In kleineren Gruppen wurde den Fragen nachgegangen. Während Formulierungen wie „Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet dir an“ oder „Sein Mund ist voll Süße, alles ist Wonne an ihm“ vorstellbar waren, fanden sich Vergleiche, die Befremden und inneren Widerstand auslösten, Bilder wie „Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen“ oder „Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen.“

Bilder in einer uns fremden Sprache, Bilder aus einer anderen Welt, die nicht mehr in unsere Zeit passen, die heute keiner mehr wählen würde. Dennoch wurde die Zärtlichkeit und Poesie herausgehört und empfunden, die damit ausgedrückt werden sollte, so dass Martina Kleinknecht-Wagner sich wünschte: „Liebende sollten auch heute so poetisch miteinander sprechen.“

Statische Beschreibung

Anna Rueß wies darauf hin, dass die Männer im Hohelied eher statisch beschrieben werden – „seine Schenkel sind Marmorsäulen, auf Sockeln von Feingold“ –, die Frauen eher dynamisch – deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, wie die Zwillinge einer Gazelle“. Doch beide seien als ebenso wertvoll beschrieben. Was Männer und Frauen in der Runde vermissten, war das Lob innerer Werte – hier würden eigentlich nur äußere Werte genannt, die Schönheit gepriesen. Dazu zitierte Anna Rueß den Dichter Christian Morgenstern: „Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.“

Nach der Frage nach „Liebesbriefen an Gott“ und entsprechenden Versen aus Psalmen endete der Abend im Martin-Luther-Haus und damit die Bibelwoche mit einem gemeinsamen Vaterunser und Segensgebet.