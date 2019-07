Vom Zauber der Literatur

Welch ein Gewinn, wenn die Sommerhitze dazu führt, dass der warme Innenraum kurzerhand gegen einen Schattenplatz draußen ausgetauscht wird. „Dort, wo die Orangen blühen... Tettnang liest“ heißt die neue Reihe, die von der Tettnanger Filiale der Buchhandlung RavensBuch und der Stadtbücherei Tettnang gemeinsam gestaltet wird.

Eigentlich war die Orangerie dafür vorgesehen, doch auch am zweiten Abend sind die Veranstalter in den Ehrenhof vor dem Schloss umgezogen. Das Kaffeeteam von Spectrum Kultur wanderte mit seinen kühlen Erfrischungen mit, was würde am Montfort-Schloss besser passen als ein „Hugo“.

Nicht Literaturexperten oder Autoren lesen hier vor, sondern „ganz normale Menschen“, passionierte Leser. Sie lesen aus Werken, von denen sie aus welchen Gründen auch immer besonders fasziniert sind. Und sie erklären dies auch, stecken an mit ihrer Freude. Das ist ganz anders, als wenn der Autor selber liest. Da muss man nicht erst an Friedrich Schiller zurückdenken, über den überliefert ist, dass nach seinen Lesungen oft erst mal betretenes Schweigen herrschte, was auch mit seinem schwäbischen Dialekt zusammenhing. Wenn ein Leser liest, dann will er seine Begeisterung deutlich machen, so wie am Donnerstagabend Evelyn Ruppaner mit Julian Barnes‘ Roman „Die einzige Geschichte“ und Jürgen Jendrich mit Joachim Meyerhoffs „Alle Toten fliegen hoch – Amerika“. Wieder kommt hier der Vergleich mit einer Partitur in den Sinn, den vor einigen Monaten der überaus musikalische Büchner-Preisträger Arnold Stadler heranzog. Erst das Lesen, hier das Vorlesen, erweckt ein Buch zum Leben. Was kann man nicht alles aus einem Text herausholen.

Geräusche von der Straße

Doch das ist nur die eine Seite der neuen Reihe „Dort, wo die Orangen blühen“ – wenn schon nicht in der nahen Orangerie, dann doch vor einem prächtigen Orangenbäumchen auf dem Lesetisch. Der frisch angelegte „Ehrenhof“ vor dem Schloss ist als Ort ganz anders als der geschlossene Schlossinnenhof, in dem bei Konzerten bisweilen die Vögel einen wichtigen Part übernehmen. Draußen vor dem Schloss, das bedeutet Öffentlichkeit. Trotz Mikrofon spielt die Umgebung mit. Diesmal wehen leichte Geräusche vom Aufbau für das Montfortfest herüber, vor allem aber Geräusche von der Straße – hörbar, aber keineswegs störend, ein Zeichen, dass das Leben pulsiert, verhalten am Abend. Man nimmt wie durch einen Schleier Menschen wahr, die an Tischen in der Nähe sitzend den Abend genießen. Und mitten in dieser realen Welt taucht man ein in die von der Literatur erweckte fiktionale Welt. Ein spannendes Ineinandergehen. Jeder entscheidet, ob er genau zuhört oder seine Gedanken abschweifen lässt. Man könnte die Idee noch weiterspinnen. Eine Lesung in die Dämmerung hinein, bezaubernd umrahmt vom Klarinettenensemble der Musikschule unter Leitung von Ulrich Hegele. Ganz unprosaisch stellt sich nur die Frage: Was wenn auch die surrenden Plagegeister sich über das Angebot der Literaturfreunde freuen und ihren eigenen Genuss suchen?

Letzte Gelegenheit in diesem Jahr ist am kommenden Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr. Hier werden Ingrid Koch sowie die Schüler Cedric Ruzafa-Schweinberger und Paul Dingler Lieblingsbücher vorstellen.