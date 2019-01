Vom Versuch, Lust auf Kommunalpolitik zu machen

Die unbesetzten Stühle waren in der Überzahl, als der Lehrbeauftragte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, Friedhelm Werner, am Mittwochabend vor den nahenden Kommunalwahlen versuchte, Lust auf Kommunalpolitik zu machen. Werner, der 16 Jahre lang Bürgermeister war und heute das Bildungswerk für Kommunalpolitik leitet, rief Frauen und Männer dazu auf, sich als Kandidat zur Verfügung zu stellen und vom „Mecker-Modus in den Mitmach-Modus“ zu kommen.

Warum sich ein Engagement im Gemeinderat lohnt? Sicher nicht finanziell. Werner, der Mann von der kommunalpolitischen Front, versuchte an Beispielen Lust auf Kommunalpolitik zu machen und zu werben, sich für den 26. Mai als Kandidat zur Verfügung zu stellen, sei es für die Ortschafts- oder Gemeinderatsgremien bis hin zum Kreistag.

Leicht verwegen seine Behauptung: „Kommunalpolitik macht glücklich.“ Der Grund: „Weil man da nicht allein ist.“ In diesen Gremien mit ihren zahllosen Begegnungen mitzuwirken, mache Sinn und gebe Erfüllung. Werner zeigte auf, was der Rat an Aufgaben hat, was er lernt und an Erfahrungen macht, was er in seiner Stadt an Mitsprache genießt oder wie er erlebt, was mit dem Geld der Kommune geschieht. Nicht zuletzt: Wer sich freiwillig in die Öffentlichkeit begibt, darf angesprochen werden: „Sie kommen in die Zeitung“.

An Drei-, Vier- und Fünfecken zeigte Werner die vielen Vorteile eines solchen Ehrenamts auf und sah einige hochgehende Arme, als er in den Saal fragte, wer in den Ortschafts- oder Gemeinderat in Tettnang wolle. Die Parteien, die auch in Tettnang händeringend nach Interessenten für ihre Listen ausschwärmen, werden es mit Interesse vernehmen. Es gibt sie, die mitmachen wollen. Schließlich stellen Untersuchungen fest, dass Rathaus-Mitarbeiter und Gemeinderäte die am besten informierten Bürger sind.

Vielfältige Aufgaben

„Alles fängt mit dem Interesse an“, weiß der Bildungsleiter, der Tettnanger Interessenten empfiehlt, sich zu Hause vor den Spiegel zu stellen und sich mit den Worten zu motivieren: „Ich möchte in den Tettnanger Gemeinderat!“

Er nannte im Beisein von Bürgermeister Bruno Walter die verschiedenen Aufgaben der Räte, beginnend bei den freiwilligen - weil schönsten - bis hin zu den Weisungs- und Pflichtaufgaben sowie der „Krönung“, dem Haushaltsplan. In den Ortschaftsräten und im Gemeinderat gestaltet sich das Gesicht von Tettnang, postulierte der Referent. Wobei der Bürgermeister und Vorsitzende – anders als der Landrat im Kreistag – Stimmrecht hat. Der Chef der Verwaltung legt auch fest, welche Tagesordnungspunkte in welcher Reihenfolge behandelt werden, was nicht unbedeutend ist. „Meckern macht auf Dauer unglücklich – Tun macht glücklich“, sagt Werner, der von den Vorteilen eines Mandats schwärmt, die „tollen Erfahrungen“ und die zu gewinnenden Einblicke, das Lernen und auch den Spaß. „Ich weiß, was für ein tolles Amt Gemeinderat ist. Sie sind plötzlich in medias res – und das koste nur ein paar Stunden.“

Bürgermeister Bruno Walter sagte in seinem Dank an seinen ehemaligen Studienkollegen, es sei notwendiger denn je, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen. Ein Gemeinderat sei nur so gut, wie der Bürger Auswahl an Bewerbern habe. In der Gemeinschaft sei ganz viel möglich, wünschte er den Parteien und Gruppierungen vor den anstehenden Wahlen, dass sie ihre Listen voll bekommen.