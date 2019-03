Vom Schweigen und Zuhören

Zur zweiten Fastenpredigt der Reihe „weniger ist mehr, Verzicht aus Verantwortung“ hat die Kirchengemeinde St. Gallus zum Fastensonntag Schwester Marie-Pasquale aus dem Kloster Sießen eingeladen. Bei ihrer Predigt ging ums Schweigen, Zuhören und weniger Reden.

Die aus Münster stammende Franziskanerin, die als Klinikseelsorgerin tätig ist, meinte zu Beginn: „Es ist schon eine Herausforderung, 30 bis 40 Minuten über das Schweigen, weniger Reden und Zuhören zu reden.“ Schlechtes Reden verbreitet eine schlechte Atmosphäre, sagte Schwester Marie-Pasquale. Wir sind schnell dabei, jemanden zu verurteilen. Der Autofahrer vor uns, der gemütlich durch die Gegend tuckert, „der hat bestimmt nichts anderes zu tun, als spazieren zu fahren. Diese Mutter gibt ihre Kinder nur in der Kita ab, damit sie für sich selbst Zeit hat“. Schlechte Worte sind schnell gesprochen und nicht mehr zurückzunehmen. „Nehmen Sie sich ein Beispiel an Gott. Er wertet nicht ab, sondern erforscht und erkennt die Tiefen“, empfahl Schwester Marie-Pasquale. Die Bitte „Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund“ mache großen Sinn. Worte sollten durch drei Siebe gesiebt werden: die Wahrheit, die Güte und das Notwendige. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, lasse man die Worte besser begraben. Gutes Reden vertrage sich jedoch mit Schweigen, doch müsse deshalb Negatives nicht verschwiegen werden, es brauche auch seinen Ort. Gutes Schweigen verschaffe Raum, auf Gott zu hören und frei zu werden für sein Wort. Schweigen könne man üben, indem man sich im Alltag Ruheoasen einbaue, regte die Schwester an. Doch schlechtes Schweigen enge ein und sei schädlich, wie es beispielsweise die zu spät zur Sprache gebrachten „Ereignisse“ in der Kirche jüngst gezeigt hätten.

Ein berührendes Video mit dem Titel „Was wisst ihr eigentlich schon davon?“ beschrieb alltägliche Situationen, in denen Menschen in Gedanken einander verurteilen, ohne wahres Interesse zu zeigen und mit tröstenden Worten Zugang zueinander zu finden. Zum Beispiel sitzt ein Junge weinend, mit aufgeschlagenem Knie und zerrissener Hose in der U-Bahn, ihm gegenüber eine ältere Frau. Sie bietet ihm ein Bonbon an, er will es nicht und denkt, was weiß die schon davon, wie es mir geht. Die Frau packt ihr Bonbon wieder ein und denkt, warum weint der wegen einer kaputten Hose, er hat doch alles, Handy, Taschengeld und wird zuhause verwöhnt. Doch in Wirklichkeit weint der Junge, weil er von anderen Jugendlichen geschlagen und gemobbt wurde.

Auch das Zuhören will geübt sein. Den meisten Menschen in unserer Zeit fällt es schwer, Leid zu hören, sagte Schwester Marie-Pasquale. Wir haben verlernt, ein tiefgehendes Gespräch zu führen und zum Anderen zu sagen: „Erzähl doch mal.“ Häufig wünsche man sich gar keine Hilfe, sondern einfach jemanden, der zuhört. Ein guter Vorsatz für die Fastenzeit sei, das Zuhören zu üben. Die guten Vorsätze dürfe man getrost öffentlich kommunizieren, dann sei die Verwirklichung einfacher, sagte sie. Und mit kleinen Tricks, die einen daran erinnern, klappt es noch besser.