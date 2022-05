Vom Kinderfahrrad bis zum Tandem: Tettnanger Manzenberg wird am Samstag zum Fahrrad-Marktplatz

oder telefonisch unter 0171 / 777 13 74 oder 07542 / 536 45. Die Anmeldung zum Codieren ist möglich per E-Mail an

Der Fahrrad-Gebrauchtmarkt findet statt am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 12 Uhr, Verkauf von 10 bis 12 Uhr, auf dem Schulhof am Manzenberg, Manzenbergstraße 12. Die Anmeldung für Fahrradanbieter ist erwünscht, per E-Mail an

Ein Fahrrad, das beim einen nur Platz in der Garage versperrt, kann dem anderen noch gute Dienste tun. Damit Rad und Radfahrer zusammenfinden, veranstaltet der ADFC gemeinsam mit der Ortsgruppe von Bündnis90/Grüne am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 12 Uhr wieder einen Fahrrad-Gebrauchtmarkt auf dem Manzenberg-Schulhof in Tettnang.

Zwei Jahre musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen. Nun kann der Fahrrad-Gebrauchtmarkt erstmals wieder stattfinden. Dort können Tettnanger sowohl ihre gebrauchten Fahrräder zum Kauf anbieten oder selbst ein Rad erwerben. „Beim letzten Mal hatten wir mehr als 200 Räder da“, erinnert sich Mit-Organisator Otto Remmert vom ADFC. Nun hoffen die Initiatoren, dass der Fahrrad-Gebrauchtmarkt in diesem Jahr ähnlich gut angenommen wird.

So läuft der Verkauf ab

Wer ein Fahrrad verkaufen möchte, kann dieses zwischen 9 und 10 Uhr vorbeibringen. Der Verkauf findet dann von 10 bis 12 Uhr statt. Die angelieferten Räder müssen fahrtauglich und verkehrssicher sein, betont Remmert. Wenn mal ein Licht kaputt sei, sei das kein Beinbruch. „Reparaturen können wir allerdings nicht durchführen“, so Remmert. Jeder Verkäufer muss eine Verkaufskarte mit den Eckdaten zum Fahrrad ausfüllen. Es werden Fachleute vor Ort sein, die bei Bedarf auch einen kurzen Check durchführen oder die Verkäufer bei der Festlegung des Verkaufspreises beraten.

Pro Fahrrad fällt eine Annahmegebühr von acht Euro an, für ADFC-Mitglieder beträgt die Gebühr vier Euro. Kinderräder bis 20 Zoll werden gebührenfrei angenommen. Auch bietet der ADFC an, bei der Veranstaltung die Fahrräder von angemeldeten Interessenten von 9 bis 12 Uhr zu codieren. Der von der Polizei entwickelte EIN-Code werde in das Sattelrohr (keine Carbon-Rahmen) graviert, wodurch sich die Eigentümer identifizieren lassen, schreibt der ADFC in der Ankündigung.

Möglichkeit, Räder für Geflüchtete zu spenden

Es seien alle Arten von Fahrrädern willkommen, so Remmert. Besonders Kinderfahrräder seien meist zahlreich vertreten, aber auch E-Bikes würden immer mehr zunehmen. Ansonsten sei vom normalen Herren- oder Damenrad bis zum Rennrad alles vertreten. „Wir hatten auch schon Einräder oder Tandems“, sagt Otto Remmert. Auch einen Tisch für Zubehör werde es geben – hier müssten die Verkäufer allerdings selbst den Verkauf koordinieren.

Alle Räder, die bis zum Ende der Veranstaltung nicht verkauft werden, können im Anschluss wieder abgeholt werden. „Manche spenden die Räder auch“, sagt Remmert aus der Erfahrung der vergangenen Jahre. Die gespendeten Fahrräder gehen dann in die Asylwerkstatt, in der der ADFC kostenlos Fahrräder für Geflüchtete repariert und zur Verfügung stellt. Von 9 bis 12 Uhr wird am Samstag außerdem eine Bewirtung durch die Tettnanger Schulsozialarbeit stattfinden.