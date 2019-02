Vom gruselig schmeckenden Getreidekaffee und Gorillas auf Motorrädern

Alle paar Jahre werden in Neukirchs Grundschule die regionalen Fasnetshäs erklärt. In diesem Jahr gab es schon erfreulich viel Narren-Nachwuchs und so präsentierten einige Dritt,- und Viertklässler ihr Häs samt Geschichte selbst vor der Schülervollversammlung. Davon berichtet die Schulleitung in einem Schreiben.

Der Muckefuck aus Neukirch erinnert an arme Zeiten, als eine Milchhändlerin einen gruselig schmeckenden Getreidekaffee an ihre Kunden austeilte. „Das stinkt so wie Muckefuck“, ist ein Sprichwort, das man noch lange kannte. Wichtig beim Muckefuck sind die Kaffeebohnen auf dem Häs und die wilde, hüpfende Haarmähne. Muckefuck gibt es seit 1996. Mit ihrem Narrenruf wurden die Muckefucks verabschiedet: „Hola-gi!“

Die Feuerhexe aus Tettnang erstickte vor 370 Jahren der Sage nach mit einer Blechdose das Feuer im Ofen eines Pfarrers, bei dem sie arbeitete – aus Versehen? Jedenfalls wurde ihr das nicht verziehen. Ihr Gewandt zeigt die Farben des Feuers und der Asche. Die Feuerhexen wurden 1991 gegründet. Mit ihrem Narrenruf wurde die Feuerhexe gegrüßt: „Dettlang – Dolang!“

Die Hexen aus Neukirch gehen auf einen Maskenfund in den 1950ern auf einem Dachboden von Frisör Kiechle zurück. Hieraus wurde 1954 die erste Narrengruppe gegründet, dazu 1956 der Narrenruf (ein eingängiger Spruch, der keinen Sinn ergeben darf): „Hola-gi !“ Auch diese Hexen tragen einen Rock, eine Schürze und eine Maske.

Das Neukircher Schorrenweible war am Tag der Vorstellung beim Yoga und deshalb leider verhindert, schreibt die Schulleitung weiter. Die Figur geht auf eine alte, geheimnisvolle und elegante Frau im nahen Schorrenwald zurück. Sie beherrschte die Mittel der Natur ausgezeichnet und trägt daher einen Korb mit wertvollen Kräutern bei sich. Sie war immer wieder in den Wäldern anzutreffen….und irgendwann verschwunden. Die Schorrenweible gibt es seit 1998. Sie grüßen auch mit „Hola-gi!“

Die Betznauer Rebweiber gab es auch wirklich: als hart arbeitende Frauen in den Weinhängen Kressbronns. Die Narrengruppe wurde 1995 gegründet. Ihr Häs zeigt die Farben der Rebe: roter Wein, grünes Blattwerk und schwarzes Ungeziefer. Dazu gehört auch der Rabe, der mit Hilfe der lauten Rätsche immer wieder vertrieben werden muss: „Rebweib – Rätsch!“

Die Mooshexen aus Pechtensweiler geistern seit 1996 herum. Ein bestimmtes Haus führt geradewegs in einen Wald, in dem sich eine Mooswiese verbirgt. Hier wohnen die Moosgeister. Die liebenswerten Gestalten sind nur selten zu sehen und zeigen sich auch nur auf zwei Umzügen pro Jahr. Sie vermehren sich auch nur an diesem Ort. Ihr Ruf ist daher noch recht unbekannt: „Jetzt goht‘s rund, d‘Mooshex kunnt“.

Neben den Frauen als historische Vorbilder für Fasnetsgestalten gab es auch Geister:

Die Ettenkircher Galleyengeister haben eine fast 400-jährige Geschichte. Diese Geister spuken in den Wäldern von Ettenkirch (früher: Kilchberg), weil sie als schwedische Soldaten im 30-jährigen Krieg zu viel Hab und Gut von den heimischen Bauern gestohlen hatten. Der Wein machte sie im Galleyenwald bei Ettenkirch müde und hilflos, da wurden sie durch mutige Ettenkirchener Bauern erschlagen. Aus den Kriegern wurden der Sage nach Geister. Die Geister tragen schwedische Soldatenkluft und eine Geistermaske, halb Geist, halb Skelett mit einem wilden Haarfell. Sie grüßen mit „Kilchberg – Ahoi!“

Neben den Geistern gab es auch noch das in der Neukircher Fasnet bekannte Tier: die Gorillas aus Russenried. Die Sage zu ihrem Namen lautet folgendermaßen: Als im 16. Jahrhundert etliche Köhler die Wälder von Rudolphsried mit Holzkohlemeilern bebauten, wurde der Weiler von den Neukirchern bald als „Rußiges Ried“ bezeichnet. Die Köhler mit ihrem ehrbaren aber schmutzigen Handwerk, beschimpfte man unter anderem auch als schwarze Waldaffen. Seit 1979 sind die Gorillas auch mit Motorrädern unterwegs. Sie rufen: „Gorillas hier, Gorillas da – uuaah!“