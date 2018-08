Voltigiererin aus Tettnang erreicht Platz sieben

Die besten deutschen Voltigierer haben sich in Elmshorn bei Hamburg bei den deutschen Meisterschaften getroffen. Die Tettnangerin Anja Traub, wurde nominiert den Landesverband Baden-Württemberg zu vertreten und konnte sich im Einzel- sowie mit ihrer Partnerin Nadine Langer/Aalen im Doppelvoltigieren, jeweils einen hervorragenden siebten Platz für die Reitergruppe Neuravensburg sichern.

Schon am Dienstagabend ging die zweitägige Anreise laut Vereinsmitteilung für die Aktiven, inklusive ihrem Erfolgspferd Lombay, nach Norddeutschland los. Freitag bis Sonntag wurden die Wettkämpfe ausgetragen. Im Einzel sicherte Anja Traub, die amtierende Baden-Württembergische Meisterin, nach einem zufriedenstellenden, soliden ersten Pflicht- und Kürdurchgang sich den zehnten Platz und konnte sich als einzige Voltigiererin aus Baden-Württemberg für das Finale qualifizieren.

Das Doppel, bestehend aus Nadine Langer und Anja Traub, longiert von Melanie Nagel vom VRC Zöbingen, zeigte ebenfalls eine ordentliche Leistung zum Thema „Das Wunder von Bern“ und platzierte sich auf Platz acht. Die zweite Einzel- Wertungsprüfung meisterte die 30-jährige Tettnangerin am Samstag mit einem absolut routinierten Technikprogramm und am Sonntag mit einer ausdrucksstarken einminütigen Kür, und konnte sich in einem sehr starken Starterfeld auf den siebten und fünften Platz in den zwei Einzelprüfungen und somit auf den guten siebten Platz bei der Gesamtwertung vorkämpfen.

In der Doppelkür waren im zweiten Durchgang mehrere kleinere Unsicherheiten zu sehen, trotz allem bewerteten die sechs Wertungsrichter das Team von der Reitergruppe Neuravensburg besser als am Freitag und somit machten sie in der Gesamtwertung sogar noch einen Platz gut und verzeichneten Platz sieben.

Nach dieser gelungenen deutschen Meisterschaft reiste das Team Sonntagnacht nach Hause und freut sich auf das abschließende Turnier in dieser Saison, der Deutsche Doppel- Voltigierpokal das vom 26. bis 28. Oktober mit gewohnter Besetzung, bestehend aus der Longenführerin Roswitha Ehrle (Lindau) und Pferd Quintus, in Zweibrücken ausgetragen wird.