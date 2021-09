Voltigiererin Anja Traub gewinnt Landesmeisterschaft

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit in ihrem Heimatverein (Reitergruppe Neuravensburg) mit der Lindauer Trainerin Roswitha Ehrle verteidigte die Tettnangerin Anja Traub ihren Landesmeistertitel im Einzelvoltigieren der Senioren. Die baden-württembergischen Meisterschaften fanden beim Reitverein Schwaigern statt. Gemeinsam mit ihrer Longenführerin Lisa Rieck startete Anja Traub auf dem Pferd Countdown.

In zwei spannenden Umläufen lieferte sich die routinierte Sportlerin am ersten Septemberwochenende ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der zweitplatzierten Alice Layher. Zunächst standen zunächst Pflicht und Kür für die Einzelvoltigierer an. Traub gelang es, eine präzise und sauber geturnte Pflicht abzuliefern. In der Kür zeigte sie laut Mitteilung spektakuläre Übungen wie Handstand, Rad und Sprünge auf dem Rücken von ihrem Pferd Countdown.

Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft

Einen Tag später habe Traub „technisch exzellent ausgeführte Technikelemente verpackt in einer Kür voller Höchstschwierigkeiten“ geturnt. Und zum Abschluss der Meisterschaft zeigte die 33-jährige Physiotherapeutin im zweiten Umlauf erneut die Kür, glänzte auch hier mit einer harmonischen letzten Runde auf dem zuverlässig und gleichmäßig galoppierenden Countdown. Die Tettnangerin entschied beide Umläufe für sich und ist erneut Landesmeisterin der Senior-Einzelvoltigier aus Baden-Württemberg.

Nun trainiert Traub weiter am Reiterhof Strodel in Baind/Achberg, um sich für die deutsche Meisterschaft im niedersächsischen Verden vorzubereiten.