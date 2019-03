Volles Haus im Amtsgericht

Sechs rumänische Bauarbeiter müssen sich wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlich begangenen schweren Körperverletzung seit Montag im Amtsgericht Tettnang verantworten. Sie sollen in der Nacht zum 30. September 2018 vor einem Lokal in Friedrichshafen zwei Männer schwer verletzt haben. Zum Prozessauftakt äußerten sich die Angeklagten mit Hilfe von drei Dolmetschern nur teilweise zu den Vorwürfen. Der Prozess wird am 27. März und 1. April fortgesetzt, dann in Anwesenheit der in Friedrichshafen lebenden Opfer.

Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Martin Hussels musste für den Prozess in den Rittersaal ausweichen, denn für sechs Angeklagte samt zehnköpfigem Begleitpersonal, sechs Verteidigern und drei Dolmetschern plus Gericht waren die üblichen Verhandlungssäle nicht groß genug. In Handschellen und teils Fußfesseln wurden die sechs aus den Justizvollzugsanstalten in Hechingen, Rottweil, Ravensburg und Konstanz nach Tettnang gebracht. In Eisen mussten sie auch die Verhandlung verfolgen.

Streit um den Spielautomat

Das Sextett, das sich mehr oder weniger schon länger kennt, war wenige Monate zuvor ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland gekommen. Gearbeitet hatten die jungen Männer auf dem Bau. In der Tatnacht zum 30. September vergangenen Jahres waren sie in eine Bar gegangen, um dort Bier zu trinken. Dort hietlen sich zwei weitere Gäste an zwei Spielautomaten auf. Auch einer der Rumänen wollte im Laufe des Abends einen der Automaten nutzen. Dies passte jedoch einem der beiden anderen Besucher nicht. Es kam zum Streit, wobei sich die Männer gegenseitig bespuckten. Als die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, griff eine Servicekraft ein und forderte die Streithähne auf, die Bar in zeitlichem Abstand und in verschiedene Richtungen zu verlassen.

Die Männer trafen trotzdem aufeinander – mit Schlägen und Tritten. Bei einem der Barbesucher brach eine Rippe, für ihn bestand Lebensgefahr. Außerdem erlitt er zahlreiche Prellungen am gesamten Körper. Auch der zweite Gast erlitt multiple Prellungen und Verletzungen am Hinterkopf. Die beiden Männer sollen eine Flasche geworfen und einen Schraubenzieher als Waffe für ihren Angriff benutzt haben. Mit Letzterem habe einer des Duos einem der Rumänen in den Oberschenkel stechen wollen. Ein Handy in der Hosentasche habe ihn vor Verletzungen geschützt.

„Wer gehört zu mir?“ Nicht jeder Verteidiger kannte im Rittersaal auf den ersten Blick ohne weiteres, wer von den 20- bis 29-Jährigen in den ersten beiden Stuhlreihen sein Mandant war. Holprig in der Folge auch das akustische Verstehen im Saal. Vor allem, wenn die Dolmetscher simultan die Vertreterin der Anklage übersetzten.

„Sie dürfen uns anlügen, aber nicht so, dass Sie andere Straftaten bezichtigen, bei denen die nicht dabei waren“, sagte Richter Hussels die Angeklagten. Er hat für seine Warnung offensichtlich Grund, denn während einer der Beschuldigten behauptete, „ja, wir haben alle geschlagen“, hatte ein anderer seinen „Freunden“ einen Brief geschrieben und darin beteuert, nicht handgreiflich geworden zu sein. Die Kollegen sollten vor Gericht bei der Wahrheit bleiben, forderte er sie schriftlich auf. „Freund, es ist nicht leicht, unschuldig hier zu sein, die Lüge bringt dich nicht weit. Freund, sei stark und sage die Wahrheit“, schrieb er aus der Untersuchungshaft.