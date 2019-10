Voller Einsatz bei der Hauptübung

Mit sechs Fahrzeugen und mehr als 30 Feuerwehrkameraden hat die Abteilung Tannau mit Unterstützung aus Obereisenbach, Langnau und Tettnang ein schwieriges Szenario geübt. Nach dem Antreten samt Jugendfeuerwehr ging es zum „Zitterell“. Mitten in Obereisenbach, neben dem historischen Gasthof „Hirschen“ und dem alten Feuerwehrgerätehaus steht ein Holzbau, eine Hopfendarre alten Stils – samt reichlich brennbarem Material.

Rund um die Szenerie hatten sich bei Sonnenschein mehr als 70 Zuschauer, darunter auch Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz, eingefunden. Moderator und Matthias Schmid informierte das Publikum über die Abläufe. Weit hatten es die Einsatzfahrzeuge vom Feuerwehrhaus nicht. So rückten fünf Minuten nach der Alarmierung die Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn an. Wasserversorgung, Schlauchverlegung, Hydrantenverbindungen und Riegelstellungen klappten reibungslos. Und auch der Wasserdruck lag mit sieben Bar im Ort in einem erfreulichen Bereich, wie Schmid berichtete.

Mit einer zu rettenden eingeschlossenen Person im oberen Stockwerk des Gebäudes hatte die Einsatzgruppe dagegen eine anspruchsvolle Aufgabe. Ausziehleiter und das kleine Fenster machten den kletternden Rettern die Bergung aus dem Obergeschoss nicht einfach. Derweil rückte – ebenfalls mit komplettem Atemschutz wegen der starken Rauchentwicklung ausgerüstet – ein weiteres Team aus, um eine vermisste Person ersten Stock zu retten. Beide Aufgaben ließen sich schließlich lösen, das leichtverletzte Brandopfer aus dem oberen Stock und ein Schwerstverletzter, ein vielfach geprüfter „Dummy“, wurden nach 25 Minuten in die Obhut der mit mehreren Fahrzeugen angerückten fünf DRK-Rettungskräfte gegeben.

„Brand gelöscht“ konnte schließlich 34 Minuten nach Alarmierungsbeginn um 15.04 Uhr gegeben werden. Grundsätzlich angetan von der Gesamtleistung der Freiwilligen Feuerwehr zeigte sich Einsatzleiter und Zugführer Sebastian Löw, der bei einer ersten kurzen Einsatzbesprechung seinen Gruppenführern dankte und bilanzierte: „Das lief gut!“ Abteilungskommandant Robert Müller äußerte ebenfalls Anerkennung für die Leistung seiner Kameraden: „Ordentlich – und an Kleinigkeiten gibt es immer etwas zu verbessern, deswegen üben wir ja.“ Der ebenfalls anwesende Tettnanger Feuerwehrkommandant Konrad Wolf hatte dazu in der ausführlichen Einsatzbesprechung im Spritzenhaus, wie er ankündigte, noch einige Anmerkungen zu machen. „Im Großen und Ganzen“, so bilanzierte Wolf auf Nachfrage, „können wir mit der Übung sehr zufrieden sein“.