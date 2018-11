Volkstrauertag erinnert ans Weltkriegs-Ende vor 100 Jahren

Im Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg ist am gestrigen Sonntag auch in Tettnang der Volkstrauertag begangen worden. Nach einem Gottesdienst in der St. Gallus Kirche fanden sich Abordnungen der Reservistenkameradschaft, Feuerwehr, Stadtkapelle und des Deutschen Roten Kreuzes am alten Friedhof ein.

Nach den Ansprachen – insbesondere in Erinnerung daran, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg geendet hatte – durch die erste stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Zwisler sowie durch Pfarrer Thomas Wagner von der evangelischen Kirche wurde ein Kranz in der ehemaligen Friedhofskapelle niedergelegt.