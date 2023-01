Volksfeste, Open Air, Weltverkehrsstadt: In Tettnang ist im Jahr 2023 so einiges los

Zahlreiche Höhepunkte gibt es auch in diesem Jahr wieder im Tettnanger Fest- und Veranstaltungskalender. Das reicht vom Regionalwerk Open Air im Schlosspark bis hin zu verkaufsoffenen Sonntagen, von der Fasnet bis hin zum Kulturprogramm von Spectrum Kultur. Ein Überblick über einige wichtige Eckpunkte.

Zuerst steht das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Allemannischer Narrenzünfte auf dem Programm. Gastgeber ist von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, die Narrenzunft Tettnang. Unter dem Motto „Weltverkehrsstadt Tettnang“ bekommt die Stadt ein Spacecenter, ein Hafenviertel, ein Flughafenviertel und ein Bahnhofsviertel. Ganz offiziell startet das Großereignis zwar erst am Samstag, das Aufwärmen indes beginnt bereits am Freitag ab 20 Uhr bei der intergalaktischen Warmup-Party im Schlosspark. Am Samstag stehen Brauchtumsvorführungen, das Aufstellen des Narrenbaums und ein Narrengottesdienst auf dem Programm. Am Sonntag ist Zunftmeisterempfang und ein großer Umzug. Der Festbetrieb läuft im Schlosspark Tag und Nacht, in der Stadt selbst von Früh bis Spät.

Von Klassik bis Blasmusik

Vielfalt gibt es bei Spectrum Kultur: Die etablierten Internationalen Schlosskonzerte sind als Format beliebte Klassiker. Am Freitag, 24. März, kommen Mariele Millowitsch und Walter Sittler nach Tettnang. Das Traumpaar des deutschen Fernsehens liest „Alte Liebe“ nach dem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schröder. Im Mai gibt es wieder mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Lebendigen Barockschlosses, inklusive Filmnacht im KiTT. Dazu kommen auch wieder Kleinkunst, Lesungen und als Abschluss an den letzten beiden Dezembertagen wieder die Silvesterkonzerte. Diese waren 2022 beide Male ausverkauft.

Der Mobilitätstag Nachfolger der Autoschau und zieht auch mit Themen wie Fahrrad und E-Mobilität viele Menschen an. (Foto: Andy Heinrich)

In Sachen Blasmusik gibt es wieder zahlreiche Höhepunkte der Musikvereine und Kapellen. Auftakt ist sicherlich Blasmusik Total der Stadtkapelle Tettnang am Samstag, 15. April, in der Strauss-Halle. Einen festen Platz haben auch wieder die Tettnanger Platzkonzerte auf dem Bärenplatz ab Mitte Juni. Im letzten Jahr war jeder Mittwochabend der Saison gebucht. Für 2023 gibt es noch keine offiziellen Termine oder Besetzungen, aber der Andrang der Musiker aus der Region war auch schon 2022 riesig.

Verkaufsoffene Sonntage und Montfortfest

Der Verein Tettnang erleben veranstaltet mit Kooperationspartnern im Jahr 2023 auch wieder einiges: Zum Stadtradeln soll es diesmal mit der Touristinfo und dem Stadtmarketing am Samstag, 6. Mai, eine Eröffnungsveranstaltung geben. Verkaufsoffene Sonntage sind am 7. Mai (Jubiläum des TSV Tettnang in Kooperation mit den Bodenseebauern), am 10. September (Bähnlesfest) und am 22. Oktober (Mobilitätstag) geplant. Die Veränderung des Konzepts der früheren Autoschau in Richtung Mobilität allgemein ist im Jahr 2022 gut angekommen. Hier will der Verein Tettnang erleben im Jahr 2023 noch weitere neue Akzente setzen. Ebenso steht wieder ein Weihnachtsgewinnspiel und eine Weihnachtsbaumaktion auf dem Programm.

In Sachen Festaktivität ist das Montfortfest sicher ein wichtiger Höhepunkt. In diesem Jahr ist es für die Zeit von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, angekündigt. Wieder inklusive Bieranstich mit Sternmarsch, Festumzug, Festwiese, Aktionswiese für Kinder und Jugendliche sowie einem Vergnügungspark. Zum Schlossparkfest soll es auch wieder ein Feuerwerk geben.

Der französische Star Zaz kommt wieder nach Tettnang. (Foto: oej)

Open Air und Riesenflohmarkt

Kurz vor den Schulsommerferien 2023 werden beim Schlossgarten Open Air von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. Juli, vier Künstler das Areal füllen. Bekannt ist, dass der französische Star Zaz den Auftakt am Donnerstag bestreitet. Am Freitag steht Tom Odell auf der Bühne, am Sonntag Michael Patrick Kelly. Offen ist noch der Samstag. Aber die Agentur Vaddi Concerts hat versprochen, dass es hier bald auch Neuigkeiten geben wird.

Das Bähnlesfest ist beliebter Treffpunkt und soll am Sonntag, 10. September, wieder volles Programm mit großem Flohmarkt, kulinarischer Versorgung und einigem an Unterhaltungsprogramm bieten. Dazu soll es noch Country, Rock- und Blasmusik an verschiedenen Stellen in der Stadt geben.

Die Platzkonzertreihe in Tettnang ist ein beliebtes Format bei Gästen und Musikern. (Foto: Mark Hildebrandt)

175-Jahr-Feierlichkeiten und Weihnachtsmarkt

Auch den Weihnachtsmarkt im Schloss können sich Menschen in Tettnang bereits wieder in den Kalender schreiben. An den beiden Wochenenden vom 1. bis 3. Dezember und vom 8. bis 10. Dezember soll wieder volles Programm im und ums Schloss herrschen. Da gibt es wieder Kunsthandwerk, Glühwein und eine Weihnachtsbühne für Chöre und Kapellen im Innenhof. Hinzu kommen Programmpunkte wie Märchen- und Bastelstunden.

Und last but not least: Die 175-Jahr-Feierlichkeiten des TSV Tettnang prägen das gesamte Jahr von Tettnangs größtem Sportverein. Startpunkt war bereits der Silvesterlauf 2022 im Schäferhofer Wald, die Veranstaltung beschließt das Jubiläumsjahr auch wieder zu Silvester 2023. Neben zahlreichen Bewegungsangeboten wie einer Jubiläums-Fahrradtour-Woche vom 8. bis 12. Mai oder historischen Wanderungen gibt es ab dem 31. März eine historische Ausstellung in den Räumen der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und am Samstag, 7. Oktober, einen offiziellen Festakt im Schloss mit geladenen Gästen. Am Wochenende drauf folgt dann eine große Jubiläumsparty in der Mehrzweckhalle Obereisenbach. Auch weitere Programmpunkte wie der Turn-Dschungel oder das Fußball Camp stehen ganz im Zeichen der 175-Feier.