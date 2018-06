Volksbank Tettnang verteilt 93 785 Euro an Vorweihnachtsgeschenken

Für 103 Vereine und Institutionen ist am Dienstag bereits Weihnachten gewesen. Im Rahmen der Aktion „Spenden-Wunschbaum“ der Volksbank Tettnang wurden ihnen ihre ganz speziellen Herzenswünsche erfüllt. Insgesamt 93785 Euro hat die Volksbank Tettnang hierfür heuer aus dem VR-Gewinnsparen ausgeschüttet, wie Vorstandsmitglied Jürgen Strohmaier am Dienstagabend bei der Benefizveranstaltung mitteilte, die musikalisch von Harfespielerin Lea Hansinger der Musikschule begleitet wurde. Schmunzelnd fügte Strohmaier hinzu: „Im nächsten Jahr peilen wir die Summe von 100000 Euro an.“

Wobei er gleichzeitig für das Gewinnsparen Werbung machte: „Von jedem Los, das gekauft wird, sind 0,63 Euro als Spende reserviert.“ Aktuell seien 12543 Gewinnsparlose abgeschlossen – „Tendenz steigend.“

Je mehr Lose gekauft würden, je eher erreiche man die 100 000 Euro, blickte er schmunzelnd in die Runde, zu der fast 180 Vertreter von Vereinen und Institutionen eingeladen waren. „Sie sind alle unbezahlbar“, lobte das Vorstandsmitglied gleichzeitig die Anwesenden. „Denn mit ihrem ehrenamtlichen Engagement setzen sie sich für die Allgemeinheit ein.“ Wirken würden sie in Schulen, Vereinen und Organisationen und damit alles „auf Kurs halten“.

Dank der verkauften Lose werden im Geschäftsgebiet der Volksbank Tettnang Projekte in gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Institutionen, Schulen und Kindergärten verwirklicht, die ein 2016 umgesetzt werden. Insgesamt 113 Bewerbungen sind für die diesjährige Aktion eingegangen, deren Vergabe zum achten Mal in Folge in der Volksbank Tettnang stattgefunden hat. „Die Wünsche reichten von Büchern bis hin zum Longboard“, wusste Strohmaier zu berichten.

„Projekt Boot“ ist spannend

Exemplarisch für alle Geförderten stellte die Rektorin des Bildungszentrums Meckenbeuren, Ulrike Wiedmann, dass „Kunstprojekt Boot“ vor. „Es ist eine schöne Aufgabe, mich hier bedanken zu dürfen“, erklärte sie zu Beginn. In der Schule, die mittlerweile 500 Kinder besuchen, gehören Kunst und Kulturelles Leben mit zum Schwerpunkt. Unterstützt wird das Projekt, an dem die Klasse 10 der Werkrealschule und die Klasse 10 der Realschule teilnimmt, auch von den beiden PH-Studentinnen Alexandra Mucz und Annette Karsten. Sie stellten die ersten Vorarbeiten, Einzelcollagen, dem Publikum vor.

Neben diesen Werken soll ein großes Gesamtwerk entstehen, so die Studentinnen. Außerdem ist geplant eine Holzinstallation zu erarbeiten. „Wir wollen mit den Schülern einen unterschiedlichen Zugang zu dem Thema suchen“, führte Wiedmann das Projekt weiter aus und ergänzte: „Boot steht für Arche, eine Reise zu neuen Ufern und anderen Welten, und ist auf Grund der aktuellen Lage spannender denn je.“