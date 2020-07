Volksbank kündigt Spende von 150 000 Euro an

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang spendet laut einer Pressemitteilung 150 000 Euro an Vereine und gemeinnützige Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet im Rahmen der Aktion „Gemeinsam mehr“.

Wie in den Vorjahren werde die Spendenaktion „Gemeinsam mehr“ der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang die Vereine, Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und Institutionen unterstützen, ihre geplanten Projekte zu realisieren, heißt es in der Mitteilung. Besonderes Augenmerk liege auf Initiativen, Aktionen, Projekten und Maßnahmen, die bisher mangels finanzieller Möglichkeiten nicht realisiert werden konnten. „Gemeinsam mehr“ verstehe sich dabei als Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir engagieren uns sehr stark in der Region, deshalb liegen uns insbesondere Aktionen und Projekte am Herzen, die das soziale Engagement und die regionale Verbundenheit unserer Bank widerspiegeln“, sagt der Vorstand gemäß der Mitteilung.

Mitmachen könnten alle Vereine, Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, die einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verfolgen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September. Auf www.volksbank-fntt.de/gemeinsam-mehr nimmt die Bank in diesem Zeitraum die Bewerbungen online an. Im Oktober finden laut Mitteilung die Prüfung und Auswahl der Bewerbungen durch eine Jury statt. Im November erfolgt die Rückmeldung, ob das Projekt unterstützt wird. Die Spendenübergabe soll Anfang Dezember erfolgen. Geplant ist laut der Volksbank eine gemeinsame Veranstaltung, allerdings sei dies abhängig von der weiteren Entwicklung hinsichtlich Covid 19.

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang betreut laut eigenen Angaben über 50 000 Kunden in ihrem Geschäftsgebiet. Mit 260 Mitarbeitern in elf Geschäftsstellen und weiteren 13 SB-Standorten sei die Bank ein wichtiger Arbeitgeber. 2019 wurden demnach bei „Gemeinsam mehr“ 102 Projekte und Anschaffungen mit einer Spende unterstützt.