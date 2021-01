Volksbank Friedrichshafen-Tettnang verlängert Teilnahmephase beim Jugendwettbewerb „Bau dir deine Welt!“ bis zum 10. März

Nach der letzten Bund-Länder-Konferenz steht fest: Der Lockdown wird wegen der Coronapandemie vorerst bis Mitte Februar 2021 verlängert und damit auch die Schulschließungen in der Bodenseeregion. Trotz einiger Spielräume und Ausnahmeregelungen in manchen Bundesländern fehlt vielen der am Jugendwettbewerb „jugend creativ“ teilnehmenden Schulen die notwendige Unterrichtszeit zur Erstellung ihrer Wettbewerbsbeiträge bis zum bisher geplanten Teilnahmeschluss am 19. Februar 2021. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken aus diesem Grund entschieden, die Teilnahmephase bundesweit bis zum Mittwoch, 10. März, zu verlängern. So hätten Lehrer mehr zeitlichen Spielraum, den Wettbewerb in ihrem Schulunterricht durchzuführen, und Kinder und Jugendliche haben mehr Zeit, ihre Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen zum Thema „Bau dir deine Welt!“ einzureichen. Das Voting für den Publikumspreis in der Kategorie Kurzfilm startet ebenfalls später – am Samstag, 13. März.

„In den letzten Tagen sind vermehrt Anfragen aus Schulen bei uns eingegangen, die um eine Verlängerung der Teilnahmefrist baten. Wir möchten es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich ermöglichen, ihre Wettbewerbsbeiträge zum Jugendwettbewerb trotz Schulschließungen und Homeschooling einreichen zu können. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ist es uns ein großes Anliegen, die Schulen mit den kreativen Möglichkeiten die der Jugendwettbewerb bietet, zu unterstützen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Jürgen Strohmaier.

Seit dem 1. Oktober ruft die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, dazu auf, sich in Bildern und Kurzfilmen kreativ am 51. Jugendwettbewerb zum Thema „Bau dir deine Welt!“ zu beteiligen oder ihr Wissen im Quiz in den Teilnahmeheften unter Beweis zu stellen.

Es winken Preise auf Ortsebene und die Chance auf weitere Preise regional und bundesweit, bis hin zur internationalen „jugend creativ“-Auszeichnung für Bildgestalter, so die Veranstalter in der Mitteilung.