Volksbank Friedrichshafen-Tettnang stattet ihre Geschäftsstellen mit mobilen Defibrillatoren aus

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang beteiligt sich an der Initiative „Herzsicherer Bodenseekreis“ und stattet ihre Geschäftsstellen mit Defibrillatoren aus. Nun wurde der Defibrillator in der Hauptstelle der Volksbank in Tettnang in der Lindauer Straße installiert.

Die sogenannten „Automatisierten Externen Defibrillatoren“ (kurz AED) sind absolut laientauglich, wie Johanna Ziegler von der Björn-Steiger-Stiftung versichert. „Bei sofortiger Anwendung eines AED-Geräts erhöht sich die Wiederbelebungschance um 50 bis 70 Prozent“, so Frau Ziegler weiter.

Die Defibrillatoren werden in den SB-Bereichen von acht Geschäftsstellen der Volksbank installiert und sind somit 24 Stunden zugänglich. „Wir freuen uns, dass wir damit einen wichtigen Beitrag für die Notfallbehandlung und die Gesundheit in der Region leisten können“, so der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Jürgen Strohmaier.

In folgenden Geschäftsstellen sind Defibrillatoren installiert: Hauptstelle Tettnang, Hauptstelle Friedrichshafen, am Friedrichshafener Adenauerplatz, Ailingen, Fischbach, Eriskirch, Kressbronn und Neukirch. Die Standorte der Geräte werden auf den Websites der einzelnen Städte und Gemeinden eingebunden. Das Projekt Herzsicherer Bodenseekreis ist eine Initiative der Björn-Steiger-Stiftung, das vom Landratsamtes unterstützt wird.

Björn-Steiger-Stiftung

Die Björn-Steiger-Stiftung wurde 1969 gegründet mit dem Ziel, die Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieser Stiftung sind zum Beispiel die Einführung der bundesweiten kostenfreien Notrufnummern 110/112, der Aufbau der Notruftelefonnetze an Straßen, die Einführung des Sprechfunks im Krankenwagen, der Aufbau der Luftrettung oder die Einführung der kostenlosen Handyortung bei Notruf. Aktuelle Initiativen widmen sich der Breitenausbildung in Wiederbelebung und Frühdefibrillation. (sz)