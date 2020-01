Volksbank finanziert Typisierungsaktion

Die erste Blutspendeaktion 2020 beim Tettnanger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Laimnau, ist eine ganz besondere Aktion. Sie findet am Donnerstag, 23. Januar, statt. Jeder Blutspender, der zwischen 14.30 und 19.30 Uhr in die Argentalhalle in der Römerstraße 12 in Laimnau kommt, kann sich von der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSSD) kostenlos typisieren lassen.

Möglich macht dies die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, die die Kosten für sämtliche Typisierungen im Rahmen ihrer Spendenaktion „gemeinsam mehr“ an diesem Termin übernimmt.

Der Aufwand für die Typisierung ist minimal. „Wer noch nicht typisiert ist, kann vor der Blutspende sagen, dass er sich typisieren lassen möchte“, sagt DRK-Ortsvereinsvorsitzender Hubertus von Dewitz.

Bei der Blutspende wird neben den drei Röhrchen, die es für die Laboruntersuchung braucht, nur noch ein viertes Röhrchen mit Blut für die Typisierung gefüllt. „Die Kosten von 40 Euro pro Typisierung übernehmen wir sehr gerne“, sagt Harald Riehle, Mitglied des Vorstandes der Volksbank.

Damit die Typisierung nicht zu größeren Wartezeiten bei den Spendern führt, ist der DRK-Blutspendedienst mit zusätzlichem Fachpersonal vor Ort. Neben den Spezialisten für die Blutentnahme kümmern sich weitere etwa 80 ehrenamtlich tätige Mitglieder des DRK Tettnang in zwei Schichten um das Wohl der Spender.

„Falls jemand nur die Typisierung, jedoch keine Blutspende machen möchte, ist dies per einfacher Speichelprobe an unserem Termin auch ohne Probleme machbar,“ erklärt Alfred Kneer vom Blutspendedienst Ulm.

Die Altersgrenze für eine Neutypisierung liegt übrigens bei 55 Jahren. Aber auch wer sich nicht typisieren lassen möchte, ist beim Termin am Donnerstag sehr willkommen. „Die Tettnanger sind von je her fleißige Blutspender, aber wir können jede zusätzliche Spende gebrauchen“, sagt Klaus Nuber vom Deutschen Roten Kreuz in Tettnang.