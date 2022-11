Volksbank ehrt langjährige Mitarbeiter für 455 Jahre Treue

In einer Feierstunde konnte die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang die bemerkenswerte Anzahl von 21 Jubilaren in diesen Tagen für ihre langjährige Treue ehren.

Das Engagement und die Verbundenheit der Jubilare zu ihrer Bank stellte der Vorstand dann in seiner Würdigung der Jubilare auch besonders heraus. „Für uns zeigt diese langjährige und heute nicht mehr ganz alltägliche Treue, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als verlässlicher und wichtiger Arbeitgeber in der Region wahrgenommen werden“, so der Vorstand der Bank. Eva Bürkle, Josef Kesenheimer, Stefan Schmid und Jürgen Zerlaut sind bereits seit erstaunlichen 45 Jahren bei der Bank beschäftigt. Auf 40 Jahre bringen es Bärbel Deike sowie Hardy Kraft. Und seit 25 Jahren arbeiten Sabrina Martinez Perez, Michael Reiner und Franka Wenzel bei der Volksbank. Ihre zehnjährige Firmenzugehörigkeit feierten 2022 Tanja Bittner, Kristin Grabitzky, Ralf Hübner, Elena Liehr, Sonja Mansour, Tim Mayer, Tanja Reuter, Nicole Rudolph, Stefan Schiele, Anne Wach, Katrin Weiland und Annette Wien.