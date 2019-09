Volksbank begrüßt acht neue Auszubildende

Vom Schulalltag in den Berufsalltag: Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG hat acht neue Auszubildende begrüßt. Davon werden fünf eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann absolvieren. Drei beginnen nach Angaben des Unternehmens ein Duales Studium zum Bachelor of Arts an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg.

Begrüßt wurden die Berufsstarter von Dirk Bogen und Thomas Stauber, Vorstandsmitglieder der Bank, Stephan Kummer, Leiter Personal, und Marion Vieira, Ausbildungsleiterin, heißt es weiter. „In den ersten Tagen lernen unsere neuen Auszubildenden die Bank kennen und sollen erst einmal im Berufsleben ankommen“, so Marion Vieira. Gemeinsam erkundeten die Berufsanfänger die Bank, wurden ihren zukünftigen Kollegen vorgestellt und lernten sich untereinander kennen. Fürs Miteinander soll auch ein Hüttenaufenthalt in der Einführungswoche beitragen, wo Zusammenarbeit und Teamfindung aller Auszubildenden eine wichtige Rolle spiele. Für die Volksbank sei die Nähe zu ihren Mitgliedern und Kunden sowie das persönliche Gespräch selbstverständlich, heißt es weiter. Daher sei die Ausbildung praxisorientiert und die Auszubildenden würden immer wieder direkt vor Ort in den Geschäftsstellen im Kundenkontakt eingesetzt. Die Volksbank bilde seit vielen Jahren aus. „Wir brauchen junge Menschen, die unsere Zukunft aktiv mitgestalten wollen und den genossenschaftlichen Gedanken in ihre Generation tragen“, so die Vorstandsmitglieder Thomas Stauber und Dirk Bogen.