Volksbank-Azubis feiern den Abschluss ihrer Ausbildung

Die Volks- und Raiffeisenbanken in der Bezirksvereinigung Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen haben in Ravensburg die jährliche Lossprechung ihrer Auszubildenden gefeiert. Auch Auszubildende aus Tettnang und Friedrichshafen waren dabei, teilt die Volksbank in einem Schreiben mit.

Die zehn Volks- und Raiffeisenbanken in der Bezirksvereinigung investieren nach wie vor überdurchschnittlich in die Ausbildung, heißt es in der Mitteilung weiter. Die aktuell 113 Auszubildenden und DHBW-Studenten entsprechen einer Ausbildungsquote von erfreulichen 11 Prozent, heißt es. Jürgen Strohmaier, Vorstand der Bezirksvereinigung, betonte bei der Feier den nach wie vor hohen Stellenwert der Ausbildung bei den VR-Banken: „Jungen Menschen eine berufliche Perspektive in der Region und eine Spitzenausbildung bieten zu können, erfüllt uns mit Stolz und Freude.“

Ein ganz besonderes Geschenk durften die Absolventen an dem Abend in Empfang nehmen. Jeder konnte von sich ein Portrait malen lassen und so eine bleibende Erinnerung an die Ausbildung mit nach Hause nehmen, heißt es in der Mitteilung abschließend.