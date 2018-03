Volksbank-Azubis beenden ihre Lehrzeit

Fünf Auszubildende der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang haben kürzlich ihre Abschlussprüfungen mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Mit aktuell 24 Auszubildenden zählt die Volksbank zu den wichtigen kaufmännischen Ausbildungsbetrieben in der Region. Sie setzt seit Jahrzehnten konsequent auf kompetenten Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Die Absolventen konnten abwechslungsreiche und interessante Erfahrungen in verschiedenen Bank-Bereichen sammeln und können sich nun im Berufsleben beweisen. „Wir sind sehr stolz über Ihren ersten gemeinsamen erfolgreichen Schritt. Sie alle verfügen über ein qualifiziertes und erstklassiges fachliches Wissen, haben soziale Kompetenzen im Kundenservice erworben und sind fit in der Technik“, so Vorstand Jürgen Strohmaier und betonte, dass Weiterbildung und Flexibilität in Zeiten zunehmender Digitalisierung im Kundengeschäft weiterhin erforderlich seien. Gerade auf diesen Feldern haben die jungen Mitarbeiter gezeigt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank leisten können. „Ganz besonders freuen wir uns für und mit Nina Preuschoff, die für ihre sehr guten Leistungen von der IHK mit einem Preis ausgezeichnet wird“, so Stephan Kummer, der gemeinsam mit der Ausbildungsverantwortlichen Marion Vieira ebenfalls den erfolgreichen Auszubildenden gratulierte.

Jugendliche, die Freude und Interesse am Umgang mit Menschen und wirtschaftlichen Themen haben, können sich gerne online unter karriere@volksbank-fntt.de oder per Post bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG, Personal, Lindauer Str. 6, 88069 Tettnang für eine Ausbildung 2019 zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann oder für den Studiengang Bachelor of Arts (DHBW) Fachrichtung BWL-Bank bewerben.

Ansprechpartnerin in der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG/Textverantwortliche: Constanze Funke/Telefon 07542 / 98 91 53