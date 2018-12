Volksbank überreicht Preise des Weltsparwochen-Quiz

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hat vom 29. Oktober bis 2. November zur Weltsparwoche eingeladen. Neben der Möglichkeit ihre Ersparnisse einzuzahlen und sich ein kleines Geschenk auszusuchen, konnten die jungen Kunden auch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner haben nun ihre Preise erhalten, wie die Volksbank mitteilt.

Das Gewinnspiel stand unter dem Motto „Detektive“ und fand laut Volksbank großen Anklang. Insgesamt nahmen 639 Kinder und Jugendliche teil. Die Beantwortung der Gewinnspielfrage erforderte detektivische Kenntnisse: Es musste herausgefunden werden, in welcher Straße Sherlock Holmes wohnt. Alle Teilnehmer mit der richtigen Antwort „Baker Street“ kamen in den Lostopf. 21 Kinder und Jugendliche wurden zu glücklichen Gewinnern von „Scotland Yard“-Brettspielen, Detektiv-Gürteln der „Drei Fragezeichen“ oder „VR-Primax Rucksäcken“. Alle Gewinner wurden zur Übergabe der Gewinne am Donnerstag in die Hauptstelle Friedrichshafen eingeladen. Die Privatkundenbetreuerinnen Helena Pechar und Veronika Giray begrüßten die Gäste mit einem vorweihnachtlichen Empfang und übergaben die Preise.