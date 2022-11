Vokalensemble lädt ein zu „Gehörgäng baut auf“

Gleich zwei Konzerte geben die zwölf Mitglieder des Vokalensembles jetzt in der Aula das Montfort-Gymnasiums: „Die Gehörgäng baut auf“ heißt es sowohl am Freitag, 18. November, um 20 Uhr wie auch am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr.

Die Idee, mit wenigen, dafür umso engagierteren Amateuren gute Chormusik zu bieten, motiviert die Chorleiterin Eva Frisch immer wieder dazu, alle Sängerinnen und Sänger im homogenen Chorklang zu vereinen. Gerne hebt sie auch mal einzelne Stimm-Gruppen oder Solisten aus der Harmonie hervor.

Beheimatet in der Tettnanger Musikschule singen sie querbeet aus allen Epochen und Stilrichtungen. Präsentiert wird kultivierter A-Cappella-Gesang gepaart mit Witz und Theatereinlagen. Ob „frisch“ abgestaubte Schlager im spritzigen Arrangement oder etwa Pop-Songs: Die „Gäng“ hat Spaß daran.