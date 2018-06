„Viva la harpa“ erspielt den ersten Preis

Das Harfenensemble „Viva la harpa“ der Musikschule Tettnang hat am vergangenen Wochenende am „Jugendwettbewerb für Zupfgruppen Baden-Württemberg 2018“ in Ludwigsburg mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Dabei haben die Musiker in ihrer Wettbewerbskategorie einen ersten Preis erspielt.

Durch ihren Wettbewerbsauftritt konnten die sieben Harfenschüler unter der Leitung von Simone Häusler die Fach-Juroren restlos überzeugen, und erreichten den ersten Preis wohlverdient mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten, berichtet das Ensemble in einem Schreiben. Aus ganz Baden-Württemberg waren die Zupfensembles zum Wettbewerb, der nur alle drei Jahre stattfindet, angereist, um sich dem Urteil der vier erfahrenen Juroren aus ganz Deutschland zu stellen. Das hohe Spielniveau des Harfenensembles „Viva la harpa“ aus ausgefeilter Technik und Musikalität, Spielfreude und für die jungen Spieler bereits hoher Professionalität, brachte den Harfenschülern zusätzlich die Einladung ein, beim Preisträgerkonzert am 21. Juli in Ludwigsburg als erster Landessieger zu konzertieren.

Nach Ludwigsburg und Bruchsal

So fahren die glücklichen Gewinner, die Jüngste erst zehn Jahre alt, im Juli ein zweites Mal mit ihren Harfen nach Ludwigsburg, um dort bei der Preisverleihung aufzutreten. Darüber freuen sich die Harfenschüler und ihre Lehrerin Simone Häusler sehr, zumal auch der Austausch mit den anderen Preisträgern, den Juroren und dem Fachpublikum ein besonderes Highlight von Wettbewerben darstellt. Bereits Mitte Mai dieses Jahres hatte das Harfenensemble beim weltweit größten internationalen Zupffestival in Bruchsal konzertiert, und konnte dort geschlossene Freundschaften und geknüpfte Kontakte beim Landeswettbewerb vertiefen und ausbauen. Vor dem erneuten Auftritt in Ludwigsburg ist „Viva la harpa“ eingeladen am kommenden Wochenende in Liechtenstein zu konzertieren, und ist schon ganz gespannt auf diese Auslandskonzertreise.