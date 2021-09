Vito-Fahrer missdeutet Hupsignal auf der L 326 bei Biggenmoos

Der 39-jährige Fahrer eines Mercedes Vito hat das Hupsignal eines 34-Jährigen falsch interpretiert. In der Annahme, es handelt sich um ein Warnsignal, bremst er abrupt ab. Es kommt zur Kollisionen beider Fahrzeuge.

Ein Auffahrunfall mit Sachschaden hat sich am Donnerstag auf der L 326 bei Biggenmoos ereignet. Der 39-jährige Fahrer eines Paketzusteller-Wagens fuhr von Biggenmoos nach links auf die Vorfahrtsstraße ein. Ein herannahender 34-jährige VW-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Tettnang fuhr, fühlte sich durch das vor ihm einfahrende Fahrzeug offensichtlich derart gestört, dass er diesem dicht aufgefahren sein soll und mehrfach gehupt hat. Angaben des 39-Jährigen zufolge ging er bei den Hupsignalen von einer Warnung vor einer Gefahr aus und bremste seinen Vito daraufhin ab, so die Polizei. Dies erkannte wiederum der 34-Jährige in seinem Passat zu spät, sodass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden rund 2000 Euro.