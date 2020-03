Virtuelle Einblicke in den Kreißsaal

Werdende Eltern haben derzeit zwar nicht die Möglichkeit, sich vor Ort einen Eindruck vom Kreißsaal des Medizin-Campus Bodensee (MCB) zu verschaffen, doch der Klinikverbund hat stattdessen ein anderes Angebot geschaffen, um die Führungen vorübergehend zu ersetzen.

Wie der MCB mitteilt, müssen Anfang April wegen der Corona-Pandemie auch die für Donnerstag, 2. April, an der Klinik Tettnang und für Samstag, 4. April, am Klinikum Friedrichshafen geplanten Kreißsaalführungen ausfallen. Dies geschehe vor allem zur Sicherheit der werdenden Mamas und Papas.

Die Geburtshilfe in den beiden Kreißsälen in Friedrichshafen und Tettnang werde wie bisher fortgeführt – die Teams stehen bereit, um den neuen Menschenkindern liebevoll und professionell auf die Welt zu helfen. Die werdenden Papas dürfen im Kreißsaal nach wie vor dabei sein, schreibt der MCB.

In den extremen Zeiten von Corona gebe es zudem ein besonderes Angebot für alle Interessierten. So gibt es auf der Website des MCB die Möglichkeit, sich mit einem virtuellen Rundgang durch den Kreißsaal Friedrichshafen beziehungsweise mit Fotos aus dem Kreißsaal Tettnang in einer Präsentation ein Bild zu machen.