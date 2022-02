Vier neue Fitnesskurse beim SSC Tettnang

Der Skiclub Tettnang startet ab 7. März wieder mit neuen Kursen. Im Einzelnen sind dies: „Fitness-Dance mit Thelma“, ab Montag, 7. März von 17.30 bis 18.30 Uhr im Stadthallen-Foyer. „Tanzen macht Spaß, hält fit und hilft beim Abnehmen. Es fördert die mentale Fitness, trainiert Herz-Kreislauf, pusht die Fettverbrennung, strafft den Körper und entspannt. Spaßfaktor und Motivation in diesem Group-Training sind enorm“, heißt es in einer SSC-Mitteilung. Dauer jeweils: 45 Minuten Fitness-Dance, 15 Workout. Es wird gebeten, eine Matte mitzubringen.

„Zumba mit Thelma“, ebenfalls ab Montag, 7. März, von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle, ist ein vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes Tanz- und Fitness-Programm mit internationaler Musik und Tanzstilen. Aus dieser Kombination entstehe ein dynamisches, begeisterndes und sehr effektives Training.

„Body Power mit Sonja“, beginnt am Dienstag, 8. März, von 19 bis 20 Uhr in der Stadthalle. Mit fetziger Musik und einfachen Aerobic-Elementen wird aufgewärmt. Ein effektives Kräftigungsprogramm (Bauch, Beine, Po, Rücken) bringt die Fettverbrennung so richtig in Schwung. „Ein Training, das fit und belastbar macht“, schreibt der TSV.

„F.I.T. – Funktionelles Intervalltraining mit Petra“, steht dann ab Donnerstag, 10. März, von 19 bis 20 Uhr auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine Kombination effizienter Trainingsmethoden (HIIT, Bodyweight, Functional Fitness) für jedes Leistungs- und Intensitätsniveau. Das Training ziele auf die gesamte Muskulatur, verbessere die Fitness und unterstütze die Fettverbrennung im Körper. Gegenseitige Motivation in der Gruppe sorge für Abwechslung, Spaß und schnellen Trainingserfolg, so die Mitteilung weiter.

Alle Kurse umfassen zwölfmal eine Stunde. Die Kursgebühr beträgt für erwachsene Mitglieder 36 Euro, für Nichtmitglieder Erwachsene 48 Euro. Schüler bezahlen 12 beziehungsweise 24 Euro. Die Überweisung gilt als Anmeldung (Beleg spätestens zum zweiten Kurstermin mitbringen). Bankverbindung: SSC-Tettnang, Fitness: IBAN: DE32 69 0500 0100 2411 8895, SOLADES1KNZ