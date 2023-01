Vier Monate volles Programm vor dem Abschied: Diese Bands spielen im Frühjahr im Flieger

Bevor die legendäre Tettnanger Musikkneipe Flieger Ende Apri den regulären Kneipenbetrieb einstellt und fortan in einer Doppelnutzung als Veranstaltungs- und Konzertlocation sowie als Ferienwohnung weiterbesteht, kündigt Flieger-Wirt Hardy Huber nochmal ein umfangreiches Musikprogramm für die kommenden Monate an. Im Januar, Februar, März und April wird es wie gewohnt jeden Samstag Livemusik im Flieger geben.

Los geht’s am kommenden Samstag, 7. Januar, mit einer Tanzparty mit der Band „Disco Flash“. Am 14. Januar folgt Irish Folk Rock mit „Cul na Mara“. Die Band „Dienstag ist Damensauna“ spielt am 21. Januar in Kooperation mit Spectrum Kultur Musik aus der Richtung Punk Pop. Weiter geht es am 26. Januar mit „2Welten“, die unter anderem schon im ZDF Fernsehgarten und als Vorband von Ben Zucker aufgetreten sind. Die Kultrockband „Thin Mother“ ist am 28. Januar in Tettnang zu hören.

Vorband von Scorpions und Status Quo

Ein Revivalkonzert wie zu früheren Zeiten der Band gibt es am 4. Februar mit „Jigger Skin“, bevor am 18. Februar die „R.E.D. Gang“ mit Bluesrock auf der Bühne stehen wird. Ein weiteres Highlight ist am 25. Februar geplant, wenn Alexander Beyrodt zusammen mit dem Ausnahmegitarristen Thomas Blug sowie Gulli Spiller am Bass und Roman Grzbk im Flieger spielen wird.

„Dr. Vielgut“ bringt schließlich am 4. März Rock’n’Roll auf die Bühne und am 11. März sind „City Limit“ als weiteres Urgestein der hiesigen Bandszene angekündigt. „True Calling“ spielen am 18. März melodiösen Hard Rock mit Modern-Rock-Elementen und waren in der Vergangenheit bereits Vorband bei den Scorpions, Status Quo und Nena, wie es in der Vorschau heißt.

Zum Abschiedswochenende gibt’s gleich drei Konzerte

Die U2-Tributeband „The Edge“ wird dann am 25. März nach Tettnang reisen. Im April machen die „Powerflowers“ den Auftakt am 1. April und bringen Partymusik mit. Ein Doppelkonzert mit „Zimt und Zorn“ sowie „The Lorbank Collective“ gibt es am 8. April. Die beiden Bands spielen elektronischen Pop und Alternative-Rock sowie Acoustic Folk-Rock. Eine echte musikalische Größe ist am 15. April mit der „Andy Egert Blues Band“ zu Gast im Flieger. Ebenso bekannte Gesichter sind die Musiker von der „Kapelle Fröschl“, die am 22. April Rap, Punk, Flamenco und Bläsersätze mitbringt und einen tanzwütigen Abend verspricht.

Am letzten Aprilwochenende ist dann nochmals ein großes Abschiedsprogramm geplant: Vom 28. bis 30. April gibt es „The Last Waltz“ in drei Teilen mit jeweils unteschiedlichen Bands. So wird am 28. April zunächst „Acoustic Affair“ spielen, für den 29. April sind „Rezzo and Friends“ angekündigt und am 30. April gibt es ein Konzert mit Stephanie Ghizzoni und weiteren Musikern. Anschließend wird es eine Open Stage für Freunde und Musiker geben.