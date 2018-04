Vier Landessieger beim Malwettbewerb

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hat beim 48. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ aus 1800 eingereichten Malarbeiten 58 Sieger gekürt. Darunter sind vier Kinder, die sich bald über ein Preisgeld von 150 Euro für ihren Landessieg freuen dürfen. Der Malwettbewerb stand unter dem Motto: „Erfindungen verändern unser Leben.“

Von der Erfindung einer Frühaufsteher-Hilfe, über den fliegenden „Megamax“ und einer Träumerbrille für den Schulunterricht, bis hin zu einer Auto-Umbau-Maschine. Dies und mehr ist aktuell in der Schalterhalle der Volksbank in Tettnang zu sehen und verdient das Prädikat „kreativ“ allemal. Über 210 Gäste, Kinder und Jugendliche mit ihren Familien und Lehrern folgten am Mittwochnachmittag der Einladung der Bank, um bei der Preisverleihung dabei zu sein. Hoch erfreut über die enorme Resonanz von 1800 Malarbeiten zeigte sich Vorstandsmitglied Thomas Stauber. Er erwähnte, dass jede teilnehmende Klasse, die im Klassenverband mitgemacht hatte, einen Zuschuss von der Bank über 25 Euro für die Klassenkasse bekam. Insgesamt wurden 2475 Euro an 21 Schulen mit 99 Klassen überwiesen.

Das breite Spektrum des diesjährigen Wettbewerbsthemas erläuterte Stauber anhand eines Rückblicks in die letzten Jahrzehnte. Viele Erfindungen wie Telefon und Fernsehen hätten sich im rasanten Tempo entwickelt. Er verwies auf die inzwischen selbstverständliche Nutzung des Internets und dem Umgang mit verschiedensten Netzwerken und Plattformen. Und dass viele Erfindungen unser Leben erleichtern, aber auch einige im Umgang kritisch zu betrachten seien. Er nahm Bezug auf den Wettbewerb und die Aufgabenstellungen je nach Altersgruppen. So wurde bei den Erst- bis Viertklässlern gefragt, welche Erfindungen das Leben erleichtern könnten, welche sie begeistern oder welche sie gerne selbst machen würden. Bei den Fünft- bis Neuntklässlern wurde nach neuen Innovationen gefragt, die man umsetzen sollte und die Frage gestellt, ob wir mit solchen auch umgehen könnten.

Von den Jurorinnen, den Tettnanger Künstlerinnen Claudia König und Gisela Bachhofer sowie den Volksbankmitarbeiterinnen Constanze Funke und Carmen Müller sei eine schwere Auswahl aus 1800 tollen Erfindungen zu treffen gewesen. In einem kurzen Interview erläuterten sie spontan dem Publikum die Vorgehensweise und Kriterien der Bildauswahl. Zwölf Bilder waren so gelungen, dass sie mit etwas höheren Preisen versehen wurden und zum Landesentscheid nach Stuttgart weitergeleitet wurden. Von dort kam am Nachmittag die Nachricht, dass sich vier Kinder über einen Landessieg freuen dürfen. Dies sind von der Schillerschule Tettnang Vadim Kot (Klasse 2), vom Montfortgymnasium Tettnang Leoni Roch (Klasse 5) und Luis Ruzafa (Klasse 8) sowie von der Albrecht-Dürer-Schule Meckenbeuren Marcel Schneider (Klasse 4).

Sie werden im Juli mit der ganzen Familie zur Landespreisverleihung in den Europapark nach Rust eingeladen. Außerdem erhalten sie ein Preisgeld von je 150 Euro. Für eine weitere Überraschung sorgte die Mitteilung, dass das Bild von Marcel Schneider bis nach Berlin geleitet wurde. Vielleicht bekommt er die Chance einen Bundespreis zu erhalten.

Als Höhepunkt, passend zum Thema, gab die Robotics AG von der Realschule Tettnang einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. Vier Schüler moderierten, wie sie ihren Roboter für seine Aufgabe auf dem Spielfeld programmierten. Als Förderung dieser AG übergab Stauber am Ende einen Scheck in Höhe von 500 Euro an ihren Lehrer, Martin Eberle. Alle Siegerkinder erhielten von der Volksbank verschiedene tolle Sachpreise und Gutscheine überreicht. Im Anschluss durften sich alle Gäste bei der Candy-Bar frisches Popcorn und Süßigkeiten mit nach Hause nehmen. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Volksbank bis Freitag, 18. Mai, gerne besichtigt werden.