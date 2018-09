Vier Künstler, zwei Häuser, eine Ausstellung

Die Städtische Galerie und die Orangerie im Schlosspark haben nach einer Ausschreibung im deutschsprachigen Raum die vier besten Konzepte für eine Ausstellung realisiert. Die vier ausgewählten Künstler sind Dirk Balke, Stephanie Brysch, Corinna Theuring und Charlotte Vögele. Sie präsentieren Werke, die im engeren oder weiteren Sinne mit dem Begriff „Natur“ zu tun haben, etwa ein Fantasiewesen zwischen Mensch, Elefant und Schaf, eine Blumenlandschaft aus Papier, Kleider aus Dornen oder Maisblättern, ein Insekten-Friedhof und Schweine mit menschlichen Attributen.

Das Besondere an der Ausstellung: Zum ersten Mal werden die Räumlichkeiten der Orangerie im Schlosspark für eine Ausstellung verwendet. Jedoch kann diese nicht von den Besuchern betreten werden, wie die Veranstalter mitteilen. Die durch eine entsprechende Beleuchtung in Szene gesetzten Werke können von draußen durch kleine Gucklöcher besichtigt werden – durch ein Guckkasten-System. Dadurch können die Künstler gezielt die Blick-Richtungen der Besucher lenken. Gleichzeitig ergänzen die frei zugänglichen und vollständig sichtbaren Exponate in den Räumen der Galerie das Gesamtkonzept der Ausstellung an den beiden Orten.

Die Vernissage findet am Sonntag, 30. September 2018, ab 11 Uhr in der Städtischen Galerie im Schlosspark statt. Bei einem Glas Sekt können die Besucher die vier Künstler persönlich kennenlernen und beim Künstlergespräch mehr über sie und ihre Werke erfahren. Der Eintritt ist frei.

Die Galerie ist von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Werke in der Orangerie können jederzeit besichtigt werden.