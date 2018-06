Wegen Betrugs in 247 Fällen hat das Landgericht Konstanz einen 50-jährigen ehemaligen Vertriebsdirektor einer zuletzt in Tettnang ansässigen Autohandelsfirma zu vier Jahren Haft verurteilt. Zusammen mit mehreren, bereits verurteilten Geschäftspartnern hat er in den Jahren 2007 und 2008 mit dem sogenannten Schneeballsystem europaweit zahlreiche Kunden betrogen und rund 3,9 Millionen Euro Schaden verursacht. Bei dem Schneeballsystem handelt es sich um ein illegales Geschäftsmodell, das nur so lange funktioniert, so lange es genügend Teilnehmer gibt.

Man kassierte bis zu 30 Prozent Anzahlungen für Neufahrzeuge, die man zu extrem günstigen Konditionen anbot. Mit dem Geld beschaffte man anfangs auch die bestellte Ware. Damit sollte neuen Interessenten bewiesen werden, dass man sehr wohl in der Lage sei, Neufahrzeuge zum Miet- oder Barkauf wesentlich günstiger als die Konkurrenz zu liefern. Tatsächlich handelte es sich im weiteren Verlauf um Leasingwagen mit Dreijahresverträgen, die man sich besorgt hatte. Bei Barkäufen erzählte man den Kunden, die Autos könnten wegen der Verträge mit den Geschäftspartnern erst nach Ablauf von zwei Jahren tatsächlich übereignet werden. In Wahrheit wurde kaum ein Fahrzeug wirklich übereignet. Mit den Anzahlungen finanzierte die Bande den eigenen Lebensunterhalt oder Ausgaben der Firma. Als die Kunden schließlich aufgrund schlechter Erfahrungen ausblieben, musste die Firma in Tettnang im März 2008 Insolvenz anmelden.

Trotzdem versuchte der jetzt verurteilte 50-Jährige im Jahr 2010 noch einmal alleine, mit dieser Masche zu Geld zu kommen. In der ursprünglich in Singen ansässigen Autohandelsgesellschaft bot er Fahrzeuge zu Rabatten an, angesichts derer sich die Chefs der Konkurrenz die Augen rieben. Schon nach einem halben Jahr brach das neu aufgelegte Schneeballsystem zusammen. Wieder hatten Kunden mit einem Schaden von mindestens 700000 Euro das Nachsehen. Der 50-Jährige tauchte, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Tauchschule eines Freundes in der Karibik unter, während seine früheren Geschäftspartner sich vor den Landgerichten in Ravensburg und Konstanz verantworten mussten. Erst im April konnte er in der Dominikanischen Republik festgenommen werden. Nach fünf Monaten Untersuchungshaft wirkte er jetzt völlig reumütig. Aus dem scheinbar erfolgreichen, stattlichen und eloquenten Vertriebsdirektor war ein Häufchen Elend geworden. Das Gericht ließ sich davon nicht allzu sehr beeindrucken, musste aber sein umfassendes Geständnis beim Strafmaß berücksichtigen. Wegen der langen Verfahrensdauer gelten sechs Monate Haft als erledigt. Das Urteil ist rechtskräftig. (naa)