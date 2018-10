Vier Führungen reichen nicht für den Sieg

Am sechsten Spieltag der Fußball-Oberliga der Frauen hat der TSV Tettnang zu Hause gegen den FV 09 Niefern eine 4:4-Unentschieden erkämpft. In einer turbulenten und sehenswerten Partie ging der TSV zwar gleich viermal in Führung. Doch folgten auf gelungene und souveräne Torabschlüsse stets Abwehrfehler. Trotzdem darf sich der TSV über den Punktgewinn gegen spielerisch starke Gäste freuen. In der Tabelle sind die Tettnangerinnen weiterhin Sechster.

Von Beginn an machte die TSV-Elf, die im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen neu besetzt wurde, großen Druck. Hohes Pressing gegen den Ball ließ Niefern nicht in die Partie finden. Tettnang zeigte sich präsent und dominierte die Partie in der Anfangsphase. Belohnt wurden die Mühen zum ersten Mal in der 13. Minute: Einen Freistoß hämmerte Laura Knörle an der Gästekeeperin vorbei zur verdienten 1:0-Führung.

Nach rund 20 Minuten reduzierte der TSV den Offensivdruck etwas, Niefern fand immer noch immer zum eigenen Spiel, doch nach einem schnellen Doppelpassspiel stand es plötzlich 1:1 (25.). Tettnangs Defensive hatte in dieser Szene dem Gegner zu viele freie Räume geboten. Die erste starke Reaktion der Partie zeigte die Mannschaft des TSV-Trainerduos Alex Haag/Andreas Konrad nur zwei Minuten später: Nach einem perfekt platzierten Steilpass setzte sich Gina Rizzolo durch und tunnelte Gästekeeperin Luisa Diebold (27.).

In der zweiten Halbzeit fanden nun die Gäste etwas besser in die Partie – hingegen wirkten die Tettnangerinnen unkonzentriert und instabil. Niefern erspielte sich sofort einige Chancen, die allerdings von Celina Pfender sehenswert entschärft wurden. In der 54. Spielminute unterlief der TSV-Keeperin allerdings ein folgenschwerer Fehler, der die Gäste erneut zum Ausgleich brachte: Pfender konnte einen hohen Ball nicht festhalten, sodass Anna Hüllwegen nur noch ins leere Tor einschieben brauchte. Anstatt einzuknicken, zeigte sich der TSV erneut kämpferisch: Tamara Holzbergers wuchtiger und präziser Abschluss zur 3:2-Führung (58.) kam erneut im richtigen Moment.

Die Partie wurde nun turbulent: Tettnang agierte nicht mehr so souverän wie noch in Halbzeit eins, Niefern mühte sich mehr und mehr, vors Tettnanger Tor zu kommen. Mit Erfolg: Nach einem Eckball (69.) stieg Alexandra Tsiotras am höchsten und köpfte zum 3:3 ein. Trotz des erneuten Ausgleichs gab der TSV nicht auf - und wurde für die kräftezehrenden Bemühungen noch einmal belohnt. In der 80. Minute gelang der agilen Holzberger ein sehenswerter Pass in die Spitze auf Leonie Evers, die den TSV zum vierten Mal an diesem Tag in Führung brachte.

Direkt nach dem Führungstreffer musste der Schiedsrichter wegen eines Foulspiels im Tettnanger Straßraum auf den Elfmeterpunkt zeigen. Pfender hielt den Strafstoß, der TSV wähnte sich somit auf der Siegerstraße. Aber nur für einen kurzen Moment. Denn fünf Minuten später ertönte erneut ein Pfiff nach einem Foulspiel im TSV-Sechzehner – erneut Elfmeter. Diesmal verwandelte Elena Obert zum 4:4-Endstand.

„Wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Das Remis fühlt sich heute eher wie ein Sieg an. Wir hatten heute einige personelle Veränderungen zu kompensieren, was uns insgesamt gut gelungen ist. Die läuferische und kämpferische Leistung der vergangenen Wochen haben wir heute fortgesetzt“, freute sich TSV-Coach Haag. Sein Trainerkollege Konrad fügte hinzu: „Charakterlich war das heute sehr stark. Anstatt die Köpfe hängen zu lassen nach den Ausgleichstreffern, haben die Spielerinnen immer wieder vorgelegt.“