Vielfalt, Originalität und Ballone sind Trumpf bei der Leistungsschau

Die größeren und viele kleinere Unternehmen aus Tettnang und dem Umland haben am Sonntag Präsenz in der Stadt gezeigt. Dank guten Wetterverhältnissen hat sich die Innenstadt am Sonntag zur Leistungsschau mit verkaufsoffenem Sonntag doch gut gefüllt.

Geboten war aber ja auch eine wahre Vielfalt. Zahlreiche Ausflügler und Bummler ließen es sich kulinarisch gut gehen. Ob an den Straßenverkaufsständen, auf der Festwiese oder in den Lokalen und Eisdielen – Standbetreiber und Wirte äußerten sich durchweg zufrieden. Ähnliches war auch immer wieder von den Ausstellern rund ums Schloss zu erfahren. Den großen Unternehmen ging es darum, Präsenz zu zeigen – deswegen waren auch fast alle vor Ort, von ifm bis wenglor, von Brosa bis LTS Lichttechnik, von Zwisler über Layer Großhandel bis Baustoffe Gaissmaier.

Martin Bloching vom Malerbetrieb Locher hatte mit seinen Helfern auch einen Stand aufgebaut – am Bärenplatz. „Nachwuchswerbung muss sein“, sagt der Malermeister, zwar habe man momentan fünf Auszubildende unter Vertrag, aber: „Die nächsten sollen ja auch wissen, wer wir sind – und was wir machen.“

Die Hopfenstadt präsentierte sich aber auch „biertypisch“ mit einem aktiven „Kronen“-Brauer Fritz Tauscher und dem Stand des Hopfenguts No 20. Erstmals war auch „Hopfen und mehr“ mit Hobbybrauerversand und Bier-Akademie vertreten. Einen Braustart fürs Jubiläumsbier zu 50 Jahren ifm gab es im Brauhaus der „Krone“. Hier war ifm-Geschäftsführer und IHK-Präsident Martin Buck zur symbolischen Hopfengabe erschienen – und ließ sich von Fritz Tauscher über die Brauvorgänge fürs Jubiläumsbier informieren.

Zahlreiche kleinere Unternehmen zeigten sich ebenfalls auf dem Ausstellungsgelände und in der Stadt. Auch hier war Vielfalt Trumpf. Als Süßigkeitenspezialistinnen bei Khelis Backwelt werkelten große und kleine Freundinnen am Backwerkdesign mit Spritztülle oder Airbrush – samt originellen Designs und Farben. Informatives gab es bei der Schwäbischen Zeitung, der Elektronikschule oder einem Hebammenverband. Orginell und nützlich: Eine Tettnangerin vertreibt Tampon-Automaten. Verschiedene Schneiderateliers waren ebenso vertreten wie Händler, Handwerker, Reiseanbieter oder Verkehrsverbände.

Bei VauDe wurden Geldbeutel fantasievoll upgecycelt. Originelles fand sich an vielen Ecken, seien es spezielle Bettgestelle in der Montfortstraße, eigens konstruierte Bänke mit speziellen Designs im Bankenviertel, wo sich unter Federführung von Optiker Sven Empen und Stefan Gessler für die Volksbank zahlreiche Handwerksbetriebe zusammengetan hatten und mit verschiedenen Bänken das Publikum ins „Bankenviertel“ lockten. Gleich daneben hat das Immobilienbüro Rehkugler eröffnet und belebt jetzt auch offiziell das auffällige Eckhaus an der Einfahrt zur Karlstraße.

Originell auch der Stand des Elektronik-Museums, wo ein metallfarbenes Schwein die Passanten angrunzte: „Sie Ferkel“ und anderes war da zu hören – eine ältere Standbesucherin zeigte sich erschrocken, nahm es aber mit Humor. Zufrieden zeigten sich die meisten Einzelhändler, vor allem jene, die auf Aktionen gesetzt hatten oder einen Leistungsschau-Rabatt anboten.

Zahlreiche Tettnanger nutzten die Leistungsschau als willkommene Familientags-Möglichkeit – mit Spielen und Karussell bis zu Kletter- und Buddelmöglichkeiten im Schlosspark. Den Sonntag über war auf der Rathausbühne Programmvielfalt geboten, vom politischen Statement bis zum Werbefilm. Musikalische Unterhaltung gab es im Schlosspark, so vom Musikverein Hiltensweiler und der Stadtkapelle, und in der Karlstraße unterhielten verschiedene Bands die Besucher.